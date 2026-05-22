'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y su reencuentro con Marta (Marta Belmonte), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina tras anunciar el traslado de la producción a Marruecos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz piensa en un plan para conseguir el dinero que quiere Álvaro y más después de saber que él está dispuesto a todo con tal de conseguirlo y se le ocurre robar las joyas de Begoña pues descarta pedírselo a Gabriel.

La actitud extraña de Fina sorprende tanto a Marta como a Digna pero ella trata de tranquilizarlas haciendo ver que todo está bien. Mientras, la fotógrafa se reencuentra con Tasio y no duda en reprenderle por lo que le hizo a Carmen. Por su parte, Tasio visita a Claudia en su primer día como encargada de la tienda con la intención de que le diga donde está su mujer pero ella se niega a responderle.

Nieves decide quedarse finalmente en Toledo para evitar levantar sospechas en don Agustín y su familia celebra su decisión a la vez que Miguel cancela su mudanza al piso del dispensario. Mientras, en la cantina Mabel trata con desdén y frialdad a Salva tras saber que estuvo en la cárcel y él paga con ella su frustración por la ausencia de clientes ante los rumores de que pudo haber sido socio de Gorito en el robo de los camiones.

Valentina comparte con Claudia sus avances con Andrés después de haber conocido a Julia. Tras descubrir que Tasio fue infiel a Carmen con Paula, Valentina discute con Andrés al atacar a su hermanastro mientras él no duda en ponerse de parte de Tasio.

Tras sufrir un fuerte dolor de cabeza, Fina acude al dispensario y allí Miguel llega a la conclusión de que no se ha curado de la brucelosis que sufrió cuando estaba en Argentina y parece que la enfermedad puede ser peligrosa. Finalmente, Pablo oye hablar del pasado delictivo de Salva y decide llamar a la guardia civil para confirmarlo.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro se encaraba con Salva por haberle acusado de haber participado en el robo de los camiones y no dudaba en devolverle el golpe al acusarle a él de ser el verdadero cómplice de Gorito delante de todos provocando que todos los trabajadores empiecen a desconfiar del cantinero.

Nieves celebraba la comida de despedida con su familia antes de marcharse a Tarragona y Pablo Salazar aprovechaba para tratar de convencerla de que se quede en Toledo. Por su parte, Pablo se reunía con Digna para hablar sobre la verdad sobre la muerte de Gervasio y tratar de entender la traición de Damián.

Gabriel se mostraba hundido ante Beatriz tras sentirse fracasado por no haber podido salvar la empresa y ambos terminaban besándose de nuevo. Otro que se mostraba completamente roto es Tasio ante la marcha de Carmen y Damián trataba de apoyar a su hijo y le pedía que no se rinda y que le necesita fuerte ante el varapalo que han sufrido con la fábrica.

Marta y Fina se disponían a despedirse para siempre de la casa de los montes dejando allí todos los recuerdos, buenos y malos. Pero antes de marcharse, Fina hacía una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de su amada. Mientras, Julia conocía a Valentina y le preguntaba a su tío Andrés sobre si era su novia.

Don Agustín confrontaba a Nieves por la muerte del padre de Luz e insistía en hacerle preguntas sobre su posible implicación en haber practicado la eutanasia con Alberto. Por último, Salva se confesaba con Mabel y le contaba toda la verdad sobre su pasado y su estancia en prisión tratando de que su chica le de una nueva oportunidad.