En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trata de hacerles ver a Luisa y Bárbara que se equivocaban con que las parteras que ayudaron a Adriana tuvieran a un bebé en la cabaña después de avisar tanto a Petra y Pura de que tiene otros planes para el hijo de Adriana. Mientras, Luisa está convencida de que nunca van a ser capaces de resolver el tema del hijo robado.

José Luis le promete a Enriqueta que le devolverá todo el dinero que le debe pero Braulio desconfía de la palabra de su tío. Por su parte, Leonor le pide a su hermana Rosalía que mantenga las distancias con Rafael y que ni se le ocurra hablar nada de su pasado.

Victoria advierte a Dámaso de que tienen que tener mucho cuidado porque José Luis y don Hernando son muy poderosos y ahora que alguien en el pueblo le ha reconocido y sabe su verdadera identidad corren peligro.

Pero él les deja claro tanto a Victoria como a Mercedes que no tienen que preocuparse porque ellos no saben que están jugando con ellos. Y cuando todos están reunidos en el pajar escuchan un ruido temiéndose que alguien les esté vigilando y todo salga a la luz.

Atanasio se encara con Benigna por el bebedizo que le está dando a Matilde y exige saber la verdad. Finalmente, Francisco asegura a su padre Amadeo que quiere casarse con Pepa en un futuro como hacen todos los novios.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le decía a Bárbara que le rompe el corazón el pensar que en la cabaña de las parteras hay un bebé abandonado porque él vivió algo parecido. Mientras, Luisa no terminaba de confiar en que Dámaso esté de su lado.

Por su parte, Atanasio le pedía a Luisa que por favor no le diga nada por ahora a Matilde de que el bebedizo estaba manipulado y que él se encargará de todo. Paralelamente, Atanasio trataba de ver si le ha podido pasar algo al bebé que espera su esposa.

Don Hernando estallaba contra Dámaso ante Mercedes después de que hayan descubierto quién es en realidad. Por otro lado, José Luis también se encaraba con Enriqueta después de que le acuse de estafador.

Petra y Pura anunciaban a Dámaso de que ya tienen todo listo para dejar al verdadero hijo de Adriana en las puertas de un convento. Pero antes de que se marchen, el hombre comunicaba un cambio de planes sobre el destino del bebé.