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'Valle Salvaje', avance capítulo 420 del jueves 21 de mayo con un secreto ¿y el fin de los Gálvez de Aguirre? en la serie de RTVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 420 que La 1 de TVE emite el jueves 21 de mayo en su horario habitual tras 'Directo al grano'

José Luis y don Hernando en 'Valle Salvaje'
José Luis y don Hernando en 'Valle Salvaje' | TVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. Mientras, Braulio trata de saber por qué a su madre ahora no le importa saber quién mató a su padre.

Mercedes insiste ante Dámaso que jamás le perdonará a Victoria que fuera ella quién acabara con la vida de su hermana Pilara pero él no duda en recordarle que no lo puede probar.

Por su parte, Rafael vuelve a preguntarle a su padre por qué está en contra de Dámaso y que secretos ocultos guarda y le pide que se lo cuente de una vez por todas.

Leonor le confiesa a su hermana Rosalía que Adriana murió pocos días después de dar a luz a otro bebé y que alguien cambió al niño por su hija María. Por su parte, Petra comienza a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana.

José Luis vuelve a encararse con Victoria. Y Don Hernando informa a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre? 

Por último, Luisa descubre que el bebedizo que está tomando Matilde por su embarazo está manipulado y no duda en advertir a Atanasio.

Leonor y Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara estaba convencida de que la intervención de Dámaso va a ayudar a esclarecer toda la verdad sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.

Paralelamente, Dámaso visitaba a Petra y Pura y no dudaba en decir que es un milagro que el hijo de Adriana siga con vida y las acusaba de ser unas incompetentes al haber sido incapaces de guardar el secreto que se les encomendó.

Por su parte, Rosalía insistía en poder ver a María para confirmar si se trata de su hija o no y su hermana Leonor le pedía paciencia porque no pueden precipitarse ni hacer levantar sospechas. Aunque finalmente la doncella le enseñaba a la niña a su hermana.

Mercedes le dejaba claro a Dámaso que no va a seguir de su lado en su guerra después de que Rafael le citara para darle una respuesta a su propuesta de asociar la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Por otro lado, Enriqueta manipulaba a Alejo y culpaba a Domingo de su fatal destino. ¿pero hasta qué punto miente? 

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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