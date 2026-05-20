En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', en palacio, Enriqueta sorprende a Leonor y Rosalía en una actitud muy comprometida con la pequeña María. Mientras, Braulio trata de saber por qué a su madre ahora no le importa saber quién mató a su padre.

Mercedes insiste ante Dámaso que jamás le perdonará a Victoria que fuera ella quién acabara con la vida de su hermana Pilara pero él no duda en recordarle que no lo puede probar.

Por su parte, Rafael vuelve a preguntarle a su padre por qué está en contra de Dámaso y que secretos ocultos guarda y le pide que se lo cuente de una vez por todas.

Leonor le confiesa a su hermana Rosalía que Adriana murió pocos días después de dar a luz a otro bebé y que alguien cambió al niño por su hija María. Por su parte, Petra comienza a dudar sobre lo que deben hacer con el hijo de Adriana.

José Luis vuelve a encararse con Victoria. Y Don Hernando informa a José Luis de que un gran secreto ha salido a la luz. ¿Será el fin de los Gálvez de Aguirre?

Por último, Luisa descubre que el bebedizo que está tomando Matilde por su embarazo está manipulado y no duda en advertir a Atanasio.

Leonor y Rosalía en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara estaba convencida de que la intervención de Dámaso va a ayudar a esclarecer toda la verdad sobre lo que pasó con el hijo de Adriana.

Paralelamente, Dámaso visitaba a Petra y Pura y no dudaba en decir que es un milagro que el hijo de Adriana siga con vida y las acusaba de ser unas incompetentes al haber sido incapaces de guardar el secreto que se les encomendó.

Por su parte, Rosalía insistía en poder ver a María para confirmar si se trata de su hija o no y su hermana Leonor le pedía paciencia porque no pueden precipitarse ni hacer levantar sospechas. Aunque finalmente la doncella le enseñaba a la niña a su hermana.

Mercedes le dejaba claro a Dámaso que no va a seguir de su lado en su guerra después de que Rafael le citara para darle una respuesta a su propuesta de asociar la Casa Grande y la Casa Pequeña.

Por otro lado, Enriqueta manipulaba a Alejo y culpaba a Domingo de su fatal destino. ¿pero hasta qué punto miente?