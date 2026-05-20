'La Promesa', avance capítulo del jueves 21 de mayo en RTVE: Curro y Ángela anuncian su marcha

En el capítulo 839 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá este jueves 21 de mayo, la revelación sobre Vera impacta a la familia; Manuel admite que lo sabía y Alonso exige discreción absoluta para evitar el escándalo. En la zona de servicio, Vera confiesa su origen a sus compañeros, provocando la indignación de Cristóbal.

Por su parte, Martina celebra la recuperación de Adriano. Y Vera decide sincerarse también con él: es la hija de un duque. Curro y Ángela deciden viajar juntos a Madrid para enfrentar a la Corte.

Julieta, herida por la falta de confianza, no perdona a Manuel haberle ocultado información. Estefanía finge otro mareo para forzar el contacto físico con Carlo, aumentando las dudas de María… Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana y que Santos carga con ese secreto.

Pía decide no contarle a Curro la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor antes de su partida. Alonso considera entregar a Curro una carta secreta para el rey como último recurso si le va mal en Madrid. Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa fue una represalia del duque de Carril por Vera.

Resumen del capítulo 838 de 'La Promesa' emitido este miércoles 20 de mayo

En el capítulo 838 que se ha podido ver este martes, Martina y Curro auxilian a Adriano tras su caída y el doctor Peribáñez acude de forma urgente para examinarlo. ¿Cuál será el diagnóstico? Leocadia llama a Lisandro, que no sabe nada de cómo va la resolución de Curro. Lorenzo no cree a la señora de Figueroa… Vera nota contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre y decide que debe regresar con su familia pese a la desconfianza que siente.

Cristóbal acusa injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar correctamente la escalera… Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que les den más dinero. Ella se niega a ayudarle y discute con Manuel porque él le ocultó la confirmación de la estafa. Estefanía sigue fingiendo síntomas de embarazo, levantando sospechas en María Fernández.

Santos cuenta a su padre que se ha confesado con Samuel y se siente aliviado del peso de sus remordimientos. Inesperadamente, Alonso revela a toda la familia la verdadera identidad de Vera: es Mercedes, la hija de los duques de Carril.