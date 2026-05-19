'La Promesa', avance del capítulo del miércoles 20 de mayo: El marqués hace una inesperada revelación

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 838 del miércoles 20 de mayo, Martina y Curro auxilian a Adriano tras su caída y el doctor Peribáñez acude de forma urgente para examinarlo. ¿Cuál será el diagnóstico? Leocadia llama a Lisandro, que no sabe nada de cómo va la resolución de Curro. Lorenzo no cree a la señora de Figueroa… Vera nota contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre y decide que debe regresar con su familia pese a la desconfianza que siente.

Cristóbal acusa injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar correctamente la escalera… Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que les den más dinero. Ella se niega a ayudarle y discute con Manuel porque él le ocultó la confirmación de la estafa. Estefanía sigue fingiendo síntomas de embarazo, levantando sospechas en María Fernández.

Santos cuenta a su padre que se ha confesado con Samuel y se siente aliviado del peso de sus remordimientos. Inesperadamente, Alonso revela a toda la familia la verdadera identidad de Vera: es Mercedes, la hija de los duques de Carril.

Resumen del capítulo 837 de 'La Promesa' emitido este lunes 18 de mayo

En el capítulo 837 de 'La Promesa' que RTVE ha ofrecido este martes 19 de mayo, Pía y Curro se reconcilian, aunque guardan las distancias. Tanto que Pía no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Manuel informa a Alonso y a Ciro: han perdido todo el dinero invertido, el duque les ha estafado.

Leocadia, por su parte, intenta que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Julieta, indignada, culpa a Ciro por su ruina económica al ignorar sus consejos. Manuel, finalmente, enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el “secuestro” de su hija.

Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, ¡el lacayo está irreconocible! Cristóbal sigue hostigando a Pía, provocando que Teresa lo encare por su falta de justicia. Estefanía finge náuseas frente a sus compañeras para sostener su engaño sobre el embarazo. Santos acude a Samuel en busca de confesión. ¿Revelará toda la verdad?

Mientras, Adriano, que ha comenzado a explorar el palacio con la guía de Jacobo y Martina, se envalentona y sale a caminar solo. Por desgracia, se descuida y… ¡cae por la gran escalera!