Netflix confirma el día de estreno del primer gran proyecto de Ana Garcés, Jana en 'La Promesa'

'Oasis', el nuevo gran proyecto de ficción de Ana Garcés tras su salida de 'La Promesa' (TVE) hace más de un año, que fue adelantado en exclusiva por El Televisero, ya tiene fecha de estreno oficial, avanzada a través de su primer teaser.

Original de Netflix y con Bambú Producciones, la misma factoría de 'La Promesa' o 'Valle Salvaje', a cargo de la producción, esta serie, creada y producida por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego y rodada en Canarias, estará disponible en la plataforma bajo demanda a partir del viernes 19 de junio. Así, está llamada a ser una de las grandes apuestas del verano.

'Oasis', producción con la que Netflix y Bambú Producciones se vuelven a unir tras 'El caso Asunta' y 'Manual para señoritas', combina el magnetismo visual del paisaje tinerfeño con el ritmo y la tensión de un thriller contemporáneo ambientado en un exclusivo resort y en un entorno totalmente paradisiaco. Una especie de 'The White Lotus' a la española.

La primera temporada constará de ocho capítulos y, además de Ana Garcés, el reparto estará encabezado por Tomy Aguilera (Bienvenidos a Edén). El resto del elenco artístico lo conforman Victoria Kantch (Por tus muertos). Completan el reparto Manel Duarte, Berta Castañé (Sigue mi voz), Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola (La Calima), Laura Simón (Mar Afuera), Jan Buxaderas (Todos los lados de la cama), Amanda Palomino (Gastronauts) y Blas Polidori (La sociedad de la nieve).

Además, 'Oasis' contará con la participación especial de los intérpretes Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Sinopsis y primer teaser de 'Oasis', nueva serie de Netflix

'Oasis' es el resort vacacional más lujoso del país. Un paraíso reservado para las familias más adineradas, con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. El lugar para pasar el mejor verano de tu vida.

Sin embargo, todo se desmorona cuando la Policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.