'La Promesa', avance capítulo del martes 19 de mayo: Una estafa al descubierto y un accidente en la serie de TVE

En el capítulo 837 de 'La Promesa' que RTVE ofrecerá este martes 19 de mayo, Pía y Curro se reconcilian, aunque guardan las distancias. Tanto que Pía no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Manuel informa a Alonso y a Ciro: han perdido todo el dinero invertido, el duque les ha estafado.

Leocadia, por su parte, intenta que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Julieta, indignada, culpa a Ciro por su ruina económica al ignorar sus consejos. Manuel, finalmente, enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el “secuestro” de su hija.

Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, ¡el lacayo está irreconocible! Cristóbal sigue hostigando a Pía, provocando que Teresa lo encare por su falta de justicia. Estefanía finge náuseas frente a sus compañeras para sostener su engaño sobre el embarazo. Santos acude a Samuel en busca de confesión. ¿Revelará toda la verdad?

Mientras, Adriano, que ha comenzado a explorar el palacio con la guía de Jacobo y Martina, se envalentona y sale a caminar solo. Por desgracia, se descuida y… ¡cae por la gran escalera!

Resumen del capítulo 836 de 'La Promesa' emitido este lunes 18 de mayo

En el capítulo 836 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ha ofrecido este lunes 18 de mayo, Curro ha recibido un telegrama de la Corona para tratar la restitución de su baronía en Madrid, lo que ha generado desconfianza en Lorenzo y Leocadia, quienes pronostican una reprimenda real.

Martina y Adriano no se arrepienten del beso, pero han decidido no repetirlo por lealtad a Jacobo… Ha llegado Camila, el cuidadora de los niños, y Jacobo ha propuesto que Adriano memorice el palacio para ganar autonomía. Ciro ha regresado por sorpresa y Julieta lo ha recibido con frialdad. Manuel, por su parte, ha descubierto a través de su contable que la inversión con Carril es un fracaso absoluto.

En la zona de servicio, Estefanía ha seguido intentando chantajear a Carlo y ha empezado a fingir delante de todos síntomas de un embarazo. María sospecha. Vera ha escrito a su madre en secreto con ayuda de Teresa, usando un remitente falso para evadir a su padre.

Tras el descubrimiento sobre la muerte de Jana, Pía está cada vez más despistada en el trabajo. Cristóbal le ha recriminado su actitud y la tensión entre ellos ha crecido. Por último, la señora Adarre se ha dispuesto a contarle a Curro que Leocadia mató a su hermana Jana. ¿Lo logrará?