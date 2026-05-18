Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de forma muy contundente del tiempo que viene a España esta semana

Marta Flich no ha dudado en parafrasear este lunes el refrán que reza que "después de la tormenta llega la calma" para conectar con Martín Barreiro, el meteorólogo de RTVE, y conocer la previsión del tiempo para los próximos días con el cambio de tiempo que se avecina.

"Lo que viene ya no son lluvias no, ¿Martín?", le preguntaba la presentadora de 'Directo al grano' a su compañero. "Viene calor. Pero bueno todavía no descartaría que vuelva a llover con fuerza donde estaba Alberto en Girona", le contestaba Barreiro.

"Lo que viene es esto que tenemos en el mapa. Ese color anaranjado representa el aire cálido. De las temperaturas de invierno que teníamos la semana pasada vamos a pasar directamente a lo más cálido del verano. Vamos a hablar de valores cercanos a los 40 grados", advertía Martín Barreiro.

Pero antes de dar la previsión del tiempo, el meteorólogo se fijaba en las tormentas que hay en torno a Girona, Lleida y Barcelona. "Es una banda de lluvia muy intensa que tiene ese recorrido desde el Pirineo hasta la costa. Va a volver a llover en las zonas en las que ya ha llovido de forma intensa, siguen los activos naranjas y amarillos porque las acumulaciones que se esperan son abundantes", explicaba el presentador de El Tiempo.

La alerta del meteorólogo Martín Barreiro en RTVE: "Viene el verano de una forma muy contundente"

De cara a este martes, Martín Barreiro mostraba en el mapa como el sol será el que se impondrá en prácticamente todo el territorio nacional. Con respecto a las temperaturas se ha podido ver como las mínimas subirán algo durante la noche aunque "todavía serán bajas". "Mañana martes habrá máximas de 31 en Zaragoza, 30 en Sevilla y 33 en Murcia. En el norte todavía habrá ambiente fresco con 25 en Bilbao", aseveraba el rostro de TVE.

"Suben las mínimas todas las noches. Y ahora sí, suben las máximas. El miércoles con 35 en los valles del suroeste y 32 en la depresión del Ebro y 30 grados en puntos de Castilla y León. El jueves 37 en Badajoz y Sevilla, 34 en Zaragoza y Lleida, 33 en Bilbao y Ourense y 34 en Valladolid. El viernes 38 en Sevilla, 39 en Badajoz y habrá zonas que podrían rozar los 40 grados en la depresión y las vegas del Guadiana y Guadalquivir", anunciaba el presentador.

De esta manera, Martín Barreiro no dudaba en resumir todo este cambio de tiempo con una frase que lo dice todo. "Viene el verano de una forma muy contundente", concluía el colaborador de 'Directo al grano'. "Gracias Martín, pues aquí estamos para esperarlo y veremos por donde sale el sol", reaccionaba Marta Flich.