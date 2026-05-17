RTVE anuncia un recorte a 'D Corazón' y 'Aquí la tierra' y cancela 'La película de la semana' en La 1 este domingo

RTVE cambia su programación de forma notable este domingo 17 de mayo a causa de las elecciones andaluzas. La corporación pública se vuelca con esta relevante cita con las urnas, que se leerá en clave nacional, y eso implica una alteración de la oferta regular de La 1.

En primer lugar, a las nueve de la mañana, coincidiendo con la apertura de los colegios electorales, la cadena ofrece un avance de diez minutos de duración tal y como aparece indicado en la guía de programación. Posteriormente, se retomará la oferta ordinaria con la señal de 'Noticias 24 horas' y reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'.

A continuación, a partir de las 13:05 horas, 'D Corazón' dará comienzo como es habitual. Sin embargo, sufrirá un parón en favor de un segundo avance informativo con la última hora sobre los primeros datos de participación. Durará unos 20 minutos aproximadamente, ya que a las 14:15 horas el programa conducido por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos reanudará su emisión en La 1 de RTVE.

Tras la primera edición del 'Telediario', la cadena ofrecerá cine como cada fin de semana; con la cinta 'El retorno de Jedi' de la saga 'Stars Wars' y el largometraje 'Dispara a matar'. Ya a las 19:45 horas volverá a interrumpirse la programación regular con el especial '17M: Andalucía Decide', que abordará el cierre de los colegios, el dato de participación y el sondeo a pie de urna.

A las 20:20 horas, la información descansará momentáneamente con una nueva entrega de 'Aquí la tierra', que concluirá su emisión antes de lo normal, a las 20:45, para dar paso a un nuevo especial con el recuento de votos que enlazará con el 'Telediario 2' y con el análisis posterior de los resultados minuto a minuto, que se prolongará hasta las 23:00 horas tal y como aparece recogido en la EPG.

En consecuencia, La 1 de RTVE retirará el clásico contenedor 'La película de la semana' este domingo. Eso sí, una vez finalice el informativo, conducido por Pepa Bueno desde Sevilla y Alejandra Herranz desde Madrid, el canal completará la noche con cine.

Así queda la programación de La 1 este domingo 17 de mayo