Pinchazo en audiencias de RTVE con 'La Casa de la Música', la oferta con la que La 1 contraprogramó a Eurovisión 2026

Con un segundo especial de 'La casa de la música', conducido por Jesús Vázquez, La 1 de RTVE contraprogramó a Eurovisión 2026, de donde por primera en 65 años nos ausentamos como protesta por la permanencia de Israel en el festival a pesar del genocidio en Gaza y de su guerra en Irán.

Y lo resultados de audiencia no han acompañado. La crítica fue excelente y hubo unanimidad en las valoraciones en redes. Sin embargo, cuantitativamente hablando, la cadena pública no ha podido sacar pecho de sus datos, pues anotó un escueto 9,2% de cuota de pantalla y congregó a 861.000 telespectadores de media. La fidelidad tampoco fue resaltable, con un bajo 22,2%.

Son cifras que nada tienen que ver con las alcanzadas por Eurovisión 2025, que cosechó un 50,1% de share y 5,9 millones de seguidores. Además, también distan, y mucho, del rendimiento que obtuvo el primer especial de 'La casa de la música' celebrado el pasado Fin de Año, cuando marcó un 33,4% y reunió a 3,9 millones de televidentes.

Evidentemente, era imposible promediar esas cifras porque son contextos y circunstancias bien distintos, pero ese 9,2% es un registro demasiado pobre que no cumple con las expectativas y con ese objetivo en RTVE de posicionar la marca 'La casa de la música'. De hecho, se situó notablemente por debajo de la media diaria de La 1 (10,6%) este sábado.

🎶 'La casa de la música', en pleno prime time de @La1_tve, se queda anoche con el 9.2% de share y reúne a 861.000 espectadores de media



🎶 22.2% de fidelidad para #LCDLM en una noche de lo más fragmentada#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/H2MXxSFd8d — Dos30' (@Dos30TV) May 17, 2026

Para más inri, no solo no logró el liderazgo, sino que además se colocó como tercera opción entre el público; por detrás de 'La Voz Kids' en Antena 3, que dominó la noche del sábado con un 12,6% y 1,1 millones, y del cine de Cuatro, que alcanzó el doble dígito (10%).

Por debajo de la oferta musical de La 1 de TVE, comandada por Jesús Vázquez, se quedó 'Hay una cosa que te quiero decir' en Telecinco (8,8%) y 'La Sexta Xplica' (5,3%). En su caso, 'Malas Lenguas Noche' con Cintora firmó un 4,2% en La 2.