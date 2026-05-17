Columna | ¿Por qué César Muñoz debería ser un valor en alza en Telecinco ante la etapa de cambios que se abre?

Telecinco ha agitado el avispero en la recta final de temporada y, esta semana, ha anunciado una profunda restauración de su oferta vespertina; prevista para la segunda quincena de junio. El seísmo se sentirá especialmente en 'El Tiempo Justo', el programa troncal de la tarde que conducen Joaquín Prat y César Muñoz desde septiembre y que quedará reducido a un formato breve, centrado en la actualidad y sucesos.

El magacín perderá terreno en favor de 'Amor o lo que surja', un dating show que pretenderá revivir el espíritu de 'Mujeres y hombres y viceversa' y resucitar la faceta de presentador de Carlos Lozano. A la par, se quedará sin su bloque de crónica social y corazón, pues esos cambios que planea Mediaset pasan también por convertir 'De Viernes' en una tira diaria. Titulado 'De lunes a viernes' y con Santi Acosta y Beatriz Archidona al frente, este espacio asumirá la agenda de la prensa rosa en sustitución de 'El Diario de Jorge', que paralizará sus emisiones "en verano".

Estos nuevos proyectos no se conciben solo para los meses estivales, ya que la intención en el grupo audiovisual es continuar con esta estrategia de cara a la próxima temporada siempre y cuando exista una respuesta positiva por parte del público. A la expectativa de ver cómo será esa recepción y teniendo en cuenta que los directivos nos aseguraron que el talk show de Jorge Javier Vázquez se reanudará en septiembre, se abre un periodo de máxima incertidumbre para 'El Tiempo Justo' y, en particular, para una de sus caras visibles: César Muñoz.

El periodista y comunicador extremeño se expone a un futuro incierto. No solo por las dudas que surgen en torno a la continuidad del magacín de Unicorn Content tras el verano, sino por la pérdida de la sección que él conduce en apenas un mes. Por ahora, Telecinco ha eludido aclarar su situación. Se sabe que Joaquín Prat hará una pausa en pleno terremoto por su baja de paternidad, pero no se conoce quién será su relevo: si César o Alfonso Egea, que ya le ha suplido en el bloque de actualidad y sucesos en otras ocasiones.

"Telecinco necesita abandonar su conservadurismo y apostar por caras que aporten frescura"

César Muñoz, presentador en Telecinco

A la espera de que se ofrezca más información al respecto, en Telecinco, donde la premisa en el presente es "introducir nuevos géneros y rostros diferentes para enriquecer" en palabras textuales de Alberto Carullo (Director General de Contenidos de Mediaset España), no deberían condenar al banquillo -como ya ocurrió tras el final de 'Así es la vida'- a un presentador de gran solvencia como César Muñoz, muy desaprovechado en este momento.

El canal necesita abandonar su conservadurismo, liberarse de corsés y apostar por caras novedosas que aporten frescura, naturalidad y cercanía para reconectar con la audiencia. En los últimos meses han sido muy valoradas las incorporaciones de Juanra Bonet ('Allá Tú') o María Lamela ('Supervivientes'), pero a veces hay que prestar más atención al talento que hay dentro de la casa y que lamentablemente pasa inadvertido. Podríamos decir que César ya no es nuevo en Telecinco, pero siempre ha permanecido anclado a un segundo plano en los proyectos que ha encadenado en los últimos años ('Así es la vida', 'Fiesta de verano' y 'El Tiempo Justo').

Y no será por falta de cualidades. En el escaso margen que se le ha concedido hasta la fecha, ha demostrado muchísimo potencial. Es natural, transmite cercanía y credibilidad, es espontáneo (característica imprescindible en televisión), resolutivo, directo y carismático. Posee un sello muy exclusivo a la hora de comunicar, combinando un punto ácido e irónico con otro más vulnerable. Y, desde luego, no es un mero prescriptor: tiene capacidad de conectar con todos los públicos y, ante todo, atesora versatilidad. Conviene recordar que César Muñoz se rodó mucho en calle como reportero de diversos programas: 'Callejeros', 'España Directo', 'Liarla Pardo' o 'La Roca', entre otros. Posteriormente, formó parte de la conducción de 'Dos de tarde', un infotainment en Canal Extremadura, hasta que saltó a Telecinco en 2023.

"Un comunicador adaptable a todo tipo de géneros y formatos"

Y con este haber, ha avalado su facilidad para ser un comunicador adaptable a todo tipo de géneros y formatos: desde la más rigurosa información al más puro entretenimiento. Un género principal en el modelo de televisión de Mediaset que precisamente adolece de una variedad de rostros. El elenco de los realities shows no puede estar más manido y, además, en 'Bailando con las Estrellas' el puesto de presentador titular ha quedado vacante tras la salida de Jesús Vázquez.

En definitiva, y ante el periodo de remodelación que enfrenta Mediaset, en El Televisero queremos reivindicar la valía de César Muñoz, al que Telecinco no debería dejar escapar. El grupo ha de reafirmarse en su continuidad y saber apreciar que su figura sería ideal para cualquier formato, tanto en Telecinco como en Cuatro. De lo contrario, se arriesgará a que la competencia, siempre al acecho, mueva ficha como sucedió en el pasado con Roberto Leal o Ion Aramendi; desapercibidos en Antena 3 y Telecinco, engrandecidos gracias a la audacia y valentía de TVE y, posteriormente, 'robados', cuando ya eran valores en alza, por sendas cadenas privadas.