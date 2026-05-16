Atresmedia anuncia un cambio de programación con el salto de 'Una nueva vida' a un nuevo horario este domingo

Este domingo, Antena 3 volverá a alterar el horario de emisión de 'Una nueva vida' con motivo de las elecciones autonómicas de Andalucía como ya hiciera hace dos meses con las de Castilla y León.

Así, Antena 3 quiere demostrar que es la cadena líder en informativos, y se volcará en su cobertura de los comicios en Andalucía en los que está por ver si Juanma Moreno puede mantener la mayoría absoluta o si tendrá que gobernar con el apoyo de Vox y cuál será el resultado del PSOE con María Jesús Montero.

La cobertura de 'Antena 3 Noticias' se iniciará con dos boletines matinales que aportarán toda la información durante el desarrollo de las elecciones y se emitirán en torno a las 11:00 y las 13:00 horas, respectivamente. Además, las dos ediciones de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' mantendrán el seguimiento de los comicios andaluces a través de los equipos destacados en dicha Comunidad, con conexiones en directo desde las sedes de las formaciones políticas y colegios electorales.

Con posterioridad, sobre las 21:45 horas, Antena 3 desarrollará un especial sobre las elecciones en el que se contará con analistas como Pilar Velasco y Francisco Marhuenda y que se prolongará hasta las 22:30 horas, hora a la que arrancará el nuevo episodio de 'Una nueva vida'.

No obstante, la emisión de la serie turca se verá alterada de nuevo para la emisión un nuevo boletín informativo aportará los resultados definitivos de los comicios en Andalucía, así como las reacciones de las principales formaciones políticas.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo con un embarazo y el regreso de Seyran y Ferit

En el próximo capítulo de 'Una nueva vida', Seyran y Ferit celebran que han retomado su relación y ambos son muy felices juntos. Además, ambos terminan sus diseños de las joyas.

Halis pide que Abidin y Suna se sienten a su mesa, ya que son parte de la familia. Gülgün sufre un ataque en la calle y está muy asustada, pero Orhan se ofrece a cuidar de ella.

Suna cree que está embarazada, pero acude al hospital para confirmar que va a tener un bebé.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Seyran no creía que Sinan disparara a Diyar. Pensaba que ella lo ha preparado todo para irse a vivir a la mansión y así proteger su relación con Ferit.

Betül le decía a Orhan que van a hacerse la prueba de paternidad para que los Korhan dejen de desconfiar de su embarazo. Asimismo, Los Korhan estaban en una situación muy comprometida, ya que su empresa está en crisis.

Sinan era detenido por la policía y aseguraba que no había disparado a Diyar. Y finalmente, Ferit ponía fin a su relación con Diyar.

Así queda la programación del prime time de Antena 3 este domingo 17 de mayo: