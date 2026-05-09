Avance de 'Una nueva vida', próximo capítulo del domingo 10 de mayo: la ruptura de Ferit y Diyar y una detención

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia emitirá el final del capítulo 85 y el comienzo del capítulo 86.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

Seyran no cree que Sinan haya disparado a Diyar. Piensa que ella lo ha preparado todo para irse a vivir a la mansión y así proteger su relación con Ferit.

Betül dice a Orhan que van a hacerse la prueba de paternidad para que los Korhan dejen de desconfiar de su embarazo.

Los Korhan están en una situación muy comprometida, ya que su empresa está en crisis.

Sinan es detenido por la policía y asegura que no ha disparado a Diyar. Y finalmente, Ferit pone fin a su relación con Diyar.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Diyar aseguraba a Ferit que le necesita, pero este decidía romper su relación con ella porque sigue enamorado de Seyran.

Diyar está herida por culpa de Sinan y Ferit decidía llevarla a la mansión para protegerla. Por su parte, Seyran creía que Diyar miente.

Betül temía que Orhan le pida una prueba de paternidad, así que acudía al verdadero padre para que se someta a una prueba e intercambiarlas.