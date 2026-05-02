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Avance de 'Una nueva vida', próximo capítulo del domingo 3 de mayo: el problema de Ferit y una prueba de paternidad

por El Televisero

Antena 3 emite un nuevo capítulo de la tercera temporada de 'Una nueva vida' este domingo 3 de mayo a las 22:10 horas

Ferit en 'Una nueva vida'
Ferit en 'Una nueva vida' | Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia emitirá el final del capítulo 84 y el comienzo del capítulo 85.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

Diyar asegura a Ferit que le necesita, pero este ha decidido romper su relación con ella porque sigue enamorado de Seyran.

Diyar está herida por culpa de Sinan y Ferit decide llevarla a la mansión para protegerla. Por su parte, Seyran cree que Diyar miente.

Betül teme que Orhan le pida una prueba de paternidad, así que acude al verdadero padre para que se someta a una prueba e intercambiarlas.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Diyar sentía cada vez más celos de Seyran, mientras que esta pedía ayuda a Halis para quedarse en la mansión, ya que es la única manera de tener cerca a Ferit y retomar su relación.

Abidin tenía nuevos enfrentamientos dentro de la mansión porque sigue sintiendo mucho dolor. Aún así, prometía a Suna que nada se va a interponer entre ellos.

Ferit tomaba una importante decisión acerca de su futuro con Seyran.

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