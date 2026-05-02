Nuria Roca tiene que parar 'La Roca' tras colarse una promoción de un programa de TVE en directo: "Me van a echar"

Este sábado en 'La Roca' se ha vivido un momento muy sorprendente al ver cómo un colaborador trataba de colar la promoción de un programa de TVE en pleno directo dejando a Nuria Roca atónita al darse cuenta de lo que acababa de pasar en su programa.

Todo se producía cuando en 'La Roca' hablaban de la 'Regla de los 5 segundos', una teoría que dice que si una comida se cae al suelo se puede comer siempre que haya estado menos de cinco segundos en contacto con el suelo sin que te pase nada.

Así, Juan del Val comentaba que había una serie de científicos que habían investigado esta regla para saber si tenía base científica o no. Y era entonces cuando Ricardo Moure, no se cortaba al hablar de que esa prueba ya la había hecho él en 'Órbita Laika', el programa de La 2 que acaba de estrenar nueva temporada precisamente con Moure como nuevo copresentador.

"Efectivamente, la regla de los 5 segundos es una tontería. Según se cae, se llena de bacterias. Otra cosa distinta es hasta qué punto esto es preocupante", aseveraba Juan del Val al respecto. "Yo esto lo había hecho ya hace años en Órbita Laika", soltaba el biotécnologo sin darse cuenta de que estaba hablando de un formato de la competencia.

"Paremos máquinas. ¿Estás promocionando un programa de otra cadena?", le soltaba la presentadora a su colaborador interrumpiendo el programa. "Porque ahora lo presento yo", aseveraba entre risas Ricardo Moure desatando también las risas de sus compañeros.

Tras ello, era Juan del Val el que iba más allá. "No solamente lo ha promocionado sino que además ha dicho allí sí y aquí llegáis muy tarde, como diciendo esto yo ya lo hice no se hace cuánto tiempo en el programa bueno", matizaba el escritor. "Le ha faltado decir si hubierais estado atentos", apostillaba Nuria Roca.

Mientras que Nacho García le preguntaba a Ricardo Moure si quería que ahora llamaran a 'Órbita Laika', "el programa de los listos". "Ahora me van a echar de La Sexta y de La 2", ironizaba el biotecnólogo al ver la que había liado con su comentario sobre el programa de ciencia de la cadena pública.