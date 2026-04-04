La Sexta modifica su programación: Elimina 'La Roca' este fin de semana y lo reemplaza por esta oferta

Con motivo de la Semana Santa todas las cadenas han cambiado parte de sus programaciones con cancelación de series y programas, la sustitución de sus rostros estrella por otras caras. Y este fin de semana, La Sexta sigue trastocando su parrilla y cancelará la emisión de 'La Roca'.

De esta manera, el programa de Nuria Roca descansará este sábado y domingo en la programación de La Sexta como ya es habitual tanto en navidades como en verano sumándose así a otros formatos que han vivido un parón esta semana en la cadena como 'El Intermedio' o 'Lo de Évole'.

Cabe decir que ya la propia Nuria Roca avanzó el pasado domingo que 'La Roca' faltaría a su cita semanal con la audiencia este fin de semana. "Espero que tengáis una feliz semana santa y que descanséis, nosotros haremos lo propio y os queremos a todos de vuelta, así que el próximo fin de semana no, pero al otro os queremos aquí puntuales, el sábado a las 15:30 horas", aseguró la presentadora.

Con ello, 'La Roca' desaparece tanto este sábado como el domingo de la programación de La Sexta y regresará el sábado 11 de abril a las 15:30 horas con todo su equipo habitual de colaboradores para seguir analizando la actualidad social y política.

Por lo pronto, este sábado, La Sexta sustituirá el programa de Nuria Roca por doble sesión de cine. A las 15:30 horas emitirá la película 'Next' con Nicolas Cage y Julianne Moore, entre otros. Justo después, a las 17:20 horas tomará el relevo 'Tenet' con Robert Pattinson y Kenneth Branagh en el reparto.

Mientras que el domingo, la cadena de Atresmedia también apostará por doble sesión de cine como relevo de 'La Roca'. A las 15:30 horas ofrecerá la cinta 'Atrápame si puedes' con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks y justo después, a partir de las 18:10 horas emitirá 'Soy Leyenda' con Will Smith.

Así queda la programación de tarde de La Sexta este sábado 4 de abril:

14:00 horas - 'La Sexta Noticias Fin de Semana'

15:00 horas - 'La Sexta Deportes'

15:15 horas - 'La Sexta Meteo'

15:30 horas - Cine: 'Next'

17:20 horas - Cine: 'Tenet'

20:00 horas - 'La Sexta Noticias Fin de Semana'

Y así queda la del domingo 5 de abril: