'En tierra lejana', avance semanal del 1 y 2 de junio con una amenaza con pistola en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 1 y martes 2 de junio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 1 de junio

Aunque Cihan ya ha firmado los papeles del divorcio, en realidad no quiere separarse de Alya. De hecho, intenta impedirlo moviendo contactos para que ningún abogado acepte llevar el caso de ella.

Mientras tanto, Sadakat sigue presionando para que el divorcio se haga realidad cuanto antes. Incluso se ofrece a buscarle un abogado a Alya, pero ella rechaza su ayuda y asegura que encontrará una casa por su cuenta y resolverá sola sus problemas.

Nare empieza a sospechar que Alya siente algo por Cihan y se lo dice directamente, pero Alya lo niega.

Fidan le pide desesperadamente a su hija que acepte casarse con Demir para salvar a Şahin, mientras Ecmel le cuenta a su hijo que Demir se ha ofrecido a casarse con ella, algo que Şahin no logra comprender.

Cihan decide enfrentarse cara a cara con Sedat y lo amenaza con una pistola, advirtiéndole que no vuelva a acercarse a Kaya ni haga daño a Şahin si no quiere que haya consecuencias más graves.

Cihan habla con Mine y le dice que su relación tiene que terminar definitivamente, aunque ella no está dispuesta a aceptarlo.

Por otro lado, Ugur escucha una conversación entre Mine y Alya en la que esta confirma que quiere divorciarse de Cihan. Después decide acercarse a ella para apoyarla y le comenta que tiene un amigo abogado que podría ayudarla. Sin embargo, Cihan los encuentra hablando y, llevado por la tensión del momento, llega a amenazar a Ugur antes de llevarse a Alya de vuelta a casa.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 2 de junio

Alya consigue por fin encontrar un abogado dispuesto a llevar su divorcio y decide reunirse con Cihan y su representante legal para afrontar la situación de una vez.

Zerrin visita a Şahin en prisión y le confiesa que ha aceptado casarse con Demir. Desesperado, Şahin pide ayuda a Nare y le suplica que intente convencer a Zerrin de que no siga adelante con esa boda.

El abogado de Alya advierte a Cihan de que, si acepta conceder el divorcio, evitarán que durante el juicio salga a la luz el adulterio relacionado con Mine, algo que podría provocar un nuevo escándalo dentro de la familia, y perjudicar a Mine.

Nare y Zerrin consiguen verse a escondidas. Allí, Zerrin le revela que se siente obligada a casarse con Demir porque él tiene un vídeo sobre lo ocurrido con Sedat y promete entregarlo a la policía si acepta el matrimonio.

Sin embargo, Fidan acaba descubriéndolas después de que Sadakat la avisara. Furiosa, amenaza a Nare y le deja claro que, si vuelve a acercarse a Şahin cuando salga de prisión, le contará toda la verdad a Kaya y le dirá que ella sabía lo ocurrido desde el principio.

Zerrin decide enfrentarse directamente a Demir y le confiesa que ella y Kaya estuvieron juntos, aunque a él parece no importarle lo más mínimo.

Finalmente, durante la vista del divorcio, Cihan sorprende a todos al admitir abiertamente que respeta y quiere a Alya, y que precisamente por eso no está dispuesto a divorciarse de ella.