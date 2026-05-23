'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.
¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 25 y martes 26 de mayo? Te lo contamos a continuación:
Avance de 'En tierra lejana' del lunes 25 de mayo
Después de descubrir durante la fiesta del hospital que entre Cihan y Mine hay algo más que una relación profesional, Alya se marcha muy afectada. Cihan va detrás de ella e intenta explicarle que tuvo que alejarse de Mine después de casarse, pero Alya le reprocha la manera en la que ha manejado todo.
Mientras tanto, Kaya sigue empeñado en no perder a Zerrin y le entrega un anillo de compromiso, convencido de que todavía pueden empezar una vida juntos lejos de todos los problemas que rodean a sus familias.
Por otro lado, Sadakat vuelve a presionar a Alya para que abandone a Cihan. Le ofrece una casa y la posibilidad de vivir libre, pero con la condición de que Deniz tendría que quedarse en la mansión. Más tarde, Alya y Mine hablan sobre toda la situación donde Alya insiste en que su matrimonio con Cihan nunca ha sido real. Además, termina descubriendo que fue Mine quien puso el USB en su bolso.
Kaya y Zerrin intentan llegar al ayuntamiento para casarse. En el camino se cruzan con Şahin, Demir, Sedat y Sadakat, que iban tras ellos. Aunque intentan escapar, terminan siendo alcanzados y todo acaba poniéndose muy tenso cuando Kaya y Sedat se apuntan con una pistola mutuamente. Poco después llega Alya, intentando evitar que la situación vaya a más.
Pero el caos termina desatándose igual. Sedat agarra a Alya y la amenaza con una pistola, y durante el forcejeo entre Şahin y Mahmut, el padre de Sedat recibe un disparo accidental. Poco después muere y Şahin acaba detenido.
Cihan intenta ayudar a Şahin para sacarlo de prisión, pero él deja claro que no piensa dar un paso atrás y que, mientras no recupere lo que considera suyo dentro de la familia, seguirán enfrentados.
Avance de 'En tierra lejana' del martes 26 de mayo
Şahin atraviesa uno de sus peores momentos en prisión, especialmente ahora que comparte celda con Ecmel, que no deja de reprocharle todo lo ocurrido y asegura sentirse decepcionado de él. Mientras tanto, Cihan intenta hacer entrar en razón a Kaya y le pide que deje marchar a Zerrin, pero él se niega porque siente que no hay marcha atrás.
Por otro lado, Kadir no puede evitar sentirse responsable por haber ayudado a esconder a Kaya y Zerrin y está dispuesto a asumir las consecuencias. En paralelo, la relación entre Alya y Cihan sigue deteriorándose y las discusiones entre ambos son cada vez más frecuentes. Sadakat aprovecha esa distancia para insistirle una vez más a Alya en que abandone la mansión.
Kaya decide ir a buscar a Zerrin acompañado de Kadir. Cihan sale detrás de ellos en cuanto se entera, pero Sedat y sus hombres aparecen también para impedirlo. Todo acaba descontrolándose y Kaya y Sedat terminan apuntándose con armas en plena carretera. En medio del enfrentamiento, Sedat arranca el coche y atropella a Kadir antes de escapar.
Mientras tanto, Sedat sigue presionando a Zerrin y le envía una bala como amenaza, dejándole claro que Şahin será el siguiente. Demir aprovecha el miedo de la joven y le promete que puede proteger a Şahin y acabar con Sedat, aunque con la condición de que se case con él.
Finalmente, Alya toma una decisión que parece definitiva. Delante de Mine, le entrega a Cihan los papeles del divorcio y él termina firmándolos.
