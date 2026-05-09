'En tierra lejana', avance semanal próximos capítulos del 11 y 12 de mayo: una boda frustrada y el descubrimiento de Alya

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 11 y martes 12 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 11 de mayo

La relación entre Nare y Şahin atraviesa uno de sus peores momentos después de que él descubra que fue ella quien avisó a la gendarmería sobre la fuga de Ecmel. Nare le explica que escuchó por casualidad la conversación con Demir y que no podía permitir que escapara. Además, le reprocha haberse implicado en algo así. Şahin, dolido, le deja claro que jamás esperaba una traición así por su parte.

Mientras tanto, la relación entre Cihan y Alya sigue estrechándose poco a poco. Sadakat los encuentra durmiendo juntos en la misma camilla en el hospital de campaña y no tarda en insinuar que Cihan podría estar enamorándose de Alya.

Por otro lado, Fidan, Zerrin y Şahin visitan a Ecmel en prisión después de que su intento de fuga haya fracasado. Furioso por lo ocurrido, Ecmel insiste en que Zerrin debe casarse con Sedat y ella, presionada por la situación, termina aceptándolo.

Alya descubre que Mine y Cihan mantienen una relación, una revelación que vuelve a sacudir todo lo que creía entender sobre él. Al mismo tiempo, Şahin decide que ha llegado el momento de luchar por lo que considera suyo dentro de la familia, y Cihan descubre que está dispuesto a disputarle el liderazgo de los Albora.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 12 de mayo

Alya empieza a desconfiar cada vez más de lo que ocurre a su alrededor. En el hospital escucha por casualidad una conversación entre Mine y Cihan en la que él le pide que despida al doctor Ugur. Más tarde, Cihan intenta restarle importancia y asegura que todo se debe únicamente a la cercanía que el médico ha mostrado con Alya, algo que no hace más que aumentar sus dudas.

Mientras tanto, la familia de Sedat formaliza la petición de mano de Zerrin, dejando el matrimonio prácticamente cerrado. Sin embargo, Kaya se niega a aceptar la situación y deja claro que no piensa renunciar a ella. Cuando descubre que la boda se celebrará al día siguiente, pierde el control y acude a casa de Zerrin, donde acaba destrozando el coche de la familia de Sedat en un ataque de rabia.

En paralelo, Şahin vuelve a enfrentarse a Cihan y le exige la parte de las tierras que pertenecen a Ecmel. Cihan se mantiene firme y le responde que las tierras de los Albora no pueden dividirse, aumentando aún más la distancia entre ambos.

El conflicto alcanza un nuevo nivel el día de la boda. Kaya consigue infiltrarse en la celebración haciéndose pasar por repartidor, logra entrar en la habitación de Zerrin y acaba huyendo con ella antes de que pueda casarse con Sedat.