'En tierra lejana', avance semanal próximos capítulos del 27 y 28 de abril: La huida de Alya y una amenaza con pistola

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras 'El Hormiguero' tras haberse consolidado en ambas noches.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' este lunes 27 y martes 28 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 27 de abril

Cihan descubre que su padre se casó con Sadakat sabiendo que estaba embarazada de Ecmel, una revelación que cambia por completo su forma de entender el pasado y su propia familia.

Şahin irrumpe en la mansión dispuesto a enfrentarse a Sadakat, pero Cihan se interpone y, en medio de la tensión, reconoce que se arrepiente de haber salvado la vida de Ecmel tras conocer lo ocurrido entre él y su madre en el pasado.

La situación se desborda cuando Nare, en un arrebato de rabia, pierde el control, coge el arma de uno de los hombres de Cihan y apunta a su propia madre, dejando claro que ya no confía en nadie, ni siquiera en su hermano.

Mientras tanto, la boda de Seinet en Diyarbakir abre una nueva oportunidad para Alya. Al tratarse de un lugar con conexiones internacionales, empieza a plantearse seriamente huir con su hijo. Su idea es marcharse a Nueva York y quedarse una temporada en casa de una amiga.

Mine, cada vez más inquieta, acude a la mansión para hablar con Cihan, pero al salir se cruza con Nare, que le deja claro que, lejos de separarlos, todo lo ocurrido ha terminado acercando aún más a Cihan y Alya.

Por otro lado, salen a la luz unas grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se ve a Kaya, Zerrin y Sedat en el momento del enfrentamiento, unas pruebas que podrían cambiar el rumbo del caso.

Imagen del capítulo 12 de 'En tierra lejana'

Avance de 'En tierra lejana' del martes 28 de abril

Alya acude junto a Cihan y el pequeño Deniz a la boda de Seinet en Diyarbakir, aunque su mente está en otro lugar, sabiendo que sigue el plan de huir con su hijo.

Mientras tanto, en la sombra, Demir mueve ficha para proteger sus intereses. Junto al padre de Sedat, secuestra al joven que aparece en las grabaciones con la intención de impedir que declare y complique aún más la situación.

El juicio se convierte en un punto clave. Zerrin, presionada por su entorno, cambia su versión de los hechos, lo que vuelve a poner a Kaya en una posición muy delicada. Sin embargo, todo da un giro cuando consiguen localizar al chico de la moto y recuperar nuevas imágenes que aclaran lo ocurrido. En ellas se ve que el atacante no era Kaya, lo que permite que quede en libertad.

Alya aprovecha la boda para escapar con la intención de abandonar el país y empezar de nuevo lejos de los Albora. Llega hasta el control de pasaportes, pero en el último momento duda. Con todo lo que ha pasado y su hijo de por medio, se enfrenta a una decisión que puede cambiarlo todo.