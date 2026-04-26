'Sueños de Libertad', avance semanal del 27 de abril al 1 de mayo: la búsqueda de Fina, dos regresos y un recorte en su emisión

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con la pista de Marta sobre el paradero de Fina (Alba Brunet) tras el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Cabe decir que esta semana, 'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión pues el viernes 1 de mayo faltará a su cita diaria con la audiencia al ser festivo nacional por ser el día del Trabajo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril a continuación:

Avance del capítulo 548 de 'Sueños de libertad' del lunes 27 de abril

Darío y Doña Clara en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el entierro de Pelayo, doña Clara y Darío le dan su último adiós mientras Marta sigue disimulando ante su suegra para evitar escándalos y ella le da las gracias por sus palabras hacia su hijo.

Nieves muestra su preocupación por el estado de salud de Pablo y comparte sus temores con Miguel con que toda la tensión de estos días termine afectando a su problema con el estómago. De primeras, Miguel se muestra frío pero cuando es testigo del malestar de su padre en la cantina opta por hablar con él recordándole que tiene que cuidar su alimentación.

Álvaro visita a Gorito para hacerle un nuevo encargo y aprovecha para decirle que necesita más dinero para poder marcharse de Toledo. Después Gorito le propone a su socio dar un golpe a gran altura y él no duda en aceptar. Por otro lado, Eduardo intenta organizar una cita en su próximo viaje a Pelahustán pero ella rechaza su oferta.

Damián pone al corriente a Digna de su pillada a Paula con Tasio y deja claro que no piensa permitir que la doncella se entrometa en el matrimonio de su hijo con Carmen. Después, Tasio habla con su padre y consigue que de marcha atrás al despido de Paula aunque Damián deja claro que no piensa permitir ningún escándalo en su casa. Por si fuera poco, Carmen regresa de Sevilla. Por otro lado, Damián también consigue el perdón de Julia tras sincerarse con ella sobre sus errores del pasado.

Doña Clara se despide de Darío y de Marta antes de volver a Madrid. También Darío prepara su vuelta a México pero antes decide hablar con Marta agradeciéndole que acudiera al entierro y termina revelándole lo que sabe sobre el paradero de Fina y le promete ayudarla para encontrar a su amada y que puedan reencontrarse.

Avance del capítulo 549 de 'Sueños de libertad' del martes 28 de abril

Marta en 'Sueños de libertad'

Digna habla con Paula y le anuncia que tanto ella como Damián han decidido readmitirla pero no duda en ponerle condiciones para mantenerse en su puesto de doncella cambiándola de puesto para evitar que se acerque a Tasio de forma tan íntima. Tras ello, Paula habla con Tasio y ambos acuerdan mantener las distancias. Paralelamente, Tasio trata de reconducir su matrimonio con Carmen.

Gabriel trata de volver a manipular a Julia pero esta vez se encuentra con que la niña no cae en sus redes y le para los pies tras haber perdonado a su abuelo. Pese a que parece que la niña tiene todo bajo control, Begoña no duda en advertir a Damián para evitar nuevos problemas.

Por su parte, Marta le revela a Andrés la amenaza de Pelayo a Fina que provocó su marcha. Y en casa de los Salazar, Nieves muestra su malestar y tristeza por la ausencia de Pablo. Para contentar a su madre, Miguel decide pedirle a su padre que vuelva a casa aunque a él no le haga ninguna gracia.

Álvaro vuelve a encontrarse con Beatriz y le presiona para conseguir que Gabriel les de más dinero. Después, el hombre queda con Gorito para seguir preparando el gran golpe que preparan: robar una de las furgonetas de la fábrica. Y Salva que les ve juntos no duda en advertir al trabajador de que no le conviene juntarse con Gorito. Después, Salva trata de avanzar en su relación con Mabel pero ella le frena porque se siente culpable de lo sucedido con Claudia.

Begoña le dice a Eduardo que ha decidido prescindir de su ayuda para los viajes a Pelahustán por lo incómoda que se siente por las intenciones del chófer. En la tienda, Andrés no duda en tener un bonito detalle con Valentina y Miguel hace lo propio con Claudia. Finalmente, Darío le proporciona a Marta las pistas que tiene para poder encontrar a Fina.

Avance del capítulo 550 de 'Sueños de libertad' del miércoles 29 de abril

Carmen y Tasio en 'Sueños de libertad'

Por el momento, Marta no consigue avanzar en sus pesquisas sobre el paradero de Fina tras no localizar al contacto que le proporcionó Darío. Paralelamente, la De La Reina se niega a acudir al acto de conmemoración póstuma a Pelayo pues es incapaz de perdonarle a su marido todo el daño que le ha hecho.

Carmen se reencuentra con David en la fábrica y ambos vuelven a mostrar gran complicidad. Por otro lado, Carmen descubre los cambios que han hecho en el servicio y trata de saber por qué han cambiado de puesto a Paula y Tasio termina revelándole que ha tenido un acercamiento con Paula aunque le deja claro que no ha pasado nada entre ellos. Algo que hace que ella empiece a desconfiar de su marido.

Álvaro trata de acceder a toda la información sobre las rutas de los perfumes pero Valentina y Tasio están a punto de descubrirle y consigue que Tasio le ayude a conseguir todos los datos que necesita. Por otro lado, Cloe advierte a Marta de que Gabriel está haciendo movimientos extraños en la fábrica y podría estar tramando algo.

Valentina decide hablar con Claudia y le confiesa que ella sabía lo de la relación de Mabel con Salva provocando que su compañera estalle de indignación. Y en la cantina, Salva decide romper definitivamente con Mabel debido a la actitud de la camarera hacia él. Por otro lado, Nieves se lleva una sorpresa al ver que Pablo vuelve a casa después de la petición de Miguel.

Rodrigo, el ex de Valentina, irrumpe por sorpresa en su habitación con la intención de llevársela de malas maneras y de que vuelva con él aunque Claudia consigue intervenir para evitarlo amenazándole con llamar a la guardia civil. Por su parte, Beatriz trata de acercarse de nuevo a Gabriel pero él la rechaza cuando intenta besarle.

Avance del capítulo 551 de 'Sueños de libertad' del jueves 1 de mayo

Rodrigo y Cloe en 'Sueños de libertad'

Atemorizada de miedo, Valentina pone al corriente a Cloe de lo sucedido con Rodrigo y la francesa le recomienda a su amiga que le cuente todo a Andrés para que pueda protegerla pero ella prefiere guardar silencio esperando que su ex no vuelva a aparecer por allí

Gabriel vuelve a encararse con Begoña por su intención de volver a Pelahustán en lugar de estar con Juanito. Mientras, en casa de los Salazar, parece que la normalidad vuelve a instalarse entre ellos con una reunión familiar en el desayuno. Mabel aprovecha para revelarle a Miguel el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Salva y Claudia.

Tras descubrir el desliz de Paula con Tasio, Manuela no duda en recriminarle a la doncella la insensatez que ha cometido al liarse con el De La Reina. Y la joven promete no volver a caer en las redes de Tasio y empieza a plantearse buscar otro trabajo que le permita poder marcharse de la casa. Por si fuera poco, Carmen también decide hablar con ella para echarle en cara su actitud y dejarle claro que la mujer de Tasio es ella.

Darío anuncia a Marta que ha conseguido la dirección de Fina en Buenos Aires y tanto Cloe como Andrés le aconsejan que se ponga manos a la obra para tratar de localizarla y poder hablar con ella. Por otro lado, Rodrigo vuelve a la colonia y al verle, Cloe le deja claro que no va a permitir que le vuelva a hacer daño. Y Álvaro consigue la información necesaria para dar el gran golpe con Gorito.

En la fábrica, Gabriel anuncia a todos los accionistas su decisión de eliminar los productos de los De La Reina para centrarse de forma exclusiva en los de Brossard provocando una gran indignación entre todos. Después, Pablo Salazar trata de convencer a su socio para que reconsidere la decisión pero no lo consigue. Tras descubrirlo, Damián no duda en maniobrar para enfrentarse con Gabriel pues cree que es su forma de vengarse tras no conseguir que Julia siga de su parte.