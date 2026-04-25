Cambio de programación en RTVE: La 1 retira la emisión de 'Aquí la Tierra' por una nueva apuesta este fin de semana

No es la primera vez y seguramente no será la última. Pero TVE ha decidido eliminar 'Aquí la tierra' de su parrilla de este domingo. Por si fuera poco, el programa que presenta Jacob Petrus de lunes a viernes y Quico Taronjí e Isabel Moreno los domingos tampoco se ofrecerá este sábado como hizo la semana pasada.

Hay que decir que lo habitual es que en sábado, 'Aquí la tierra' no se emita. Sin embargo, en los últimos meses, TVE ha recurrido a este espacio divulgativo de Catorce Comunicación como comodín con diversos especiales en la tarde de los sábados por las danas que hubo a principios de año o como comodín para reajustar su parrilla como pasó la semana pasada con motivo del fútbol.

Mientras que los domingos si que se emite de forma semanal una entrega de 'Aquí la tierra'. Aunque en varias ocasiones, La 1 ha eliminado este espacio o lo ha dejado a la mínima expresión por la emisión de eventos cinematográficos por especiales de las diferentes elecciones que se han celebrado en autonomías como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Sin embargo, este domingo, La 1 ha decidido prescindir de 'Aquí la tierra' en su programación para poder ofrecer triple sesión de Sesión de Tarde con el evento de programación "Ellas pisan fuerte" con motivo de la emisión de 'El diablo viste de Prada' con Meryl Streep y Anne Hathaway ante el estreno de su segunda parte en los cines.

Un ciclo que arrancará el sábado con dos películas protagonizadas por Meryl Streep como 'Si de verdad quieres' (15:55 horas) o 'Secretos compartidos' (17:30 horas) y que seguirá el domingo con la citada 'El diablo viste de Prada' (15:55 horas) y con otras dos películas en las que Anne Hathaway es la protagonista: 'Siempre el mismo día' (17:35 horas) y 'Amor y otras drogas' (19:10 horas).

Meryl Streep y Anne Hathaway, dos actrices que no pasan de moda. Este fin de semana disfruta del ciclo 'Ellas pisan fuerte 👠' en @La1_tve.



🎞️ Sábado: a las 15:50h 'Si de verdad quieres...' y después 'Secretos compartidos'.



🎞️ Domingo: a las 15:50h 'El diablo viste de Prada',… pic.twitter.com/TsqMad094G — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 24, 2026

De esta manera, 'Aquí la tierra' pasará de haber ofrecido un programa de 40 minutos el sábado y una versión más amplia de casi 70 minutos el domingo a no contar con ni un solo programa en la programación del sábado y del domingo esta semana.

Un movimiento que confirma que para TVE, 'Aquí la tierra' es simplemente un programa parche y comodín que utilizar a su parecer en función de sus necesidades sin importarle el maltrato a su equipo y sobre todo a sus espectadores fieles. Y es que además las audiencias demuestran el gran apoyo de la audiencia al formato siendo generalmente de los contenidos más vistos de la tarde cada fin de semana.

Así queda la programación de La 1 este domingo 26 de abril: