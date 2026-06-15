'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado, y que ha derivado además en el regreso de la doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras contarle lo del asesinato de Santiago, Marta le revela a su padre que fue Pelayo quién chantajeó a Fina para que se marchara a Argentina a cambio de no denunciarla por haber matado al ex empleado de la fábrica. Y Damián decide no vender la Casa de los Montes para evitar problemas. Después, Fina le pide ayuda a Marta para decorar su nuevo piso.

Luz se sincera con Miguel y le cuenta que ella estuvo presente cuando Nieves le puso la inyección a su padre, para intentar hacerle ver que su madre lo hizo por compasión. Mientras, Salva aconseja a Mabel para que muestre el apoyo a su madre. Y Miguel termina sincerándose con Claudia sobre la situación de Nieves.

Por su parte, Don Agustín no duda en meter cizaña a Gabriel sobre la detención de Nieves y su acusación por haber acabado con la vida del padre de Luz. Y Cloe pone al corriente a Damián de la oferta que ha realizado Floral a Brossard para hacerse con la infraestructura de Perfumerías De La Reina.

Federico se reúne con su hermano para disculparse por su negativa a que conozca a Roque y termina revelándole que el joven en realidad es hijo suyo, dejándole completamente impactado. El chófer le deja claro a su hermano que necesita procesar toda la información.

Pablo se presenta en la iglesia para enfrentarse a Don Agustín y trata de sobornarle para conseguir que retire la acusación contra su mujer. Y siguiendo el consejo de Salva, Mabel acude a ver a su madre a prisión. Por último, Gabriel le asegura a Beatriz que la quiere a ella pero no pueden marcharse de Toledo.

Miguel y Luz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pedía a Luz que tenga cuidado con Don Agustín y no se exponga tanto ante el párroco por si puede denunciarla a ella también por la muerte de su padre. Y justo entonces, recibía la llamada de la guardia civil para anunciarle que van a exhumar el cuerpo de Alberto para hacerle la autopsia.

Por su parte, Pablo volvía a visitar a Nieves a la cárcel para pedirle que tenga paciencia y le hacía ver que sus hijos le apoyan y le contaba que ya tiene abogado y que le ayudará a salir de la cárcel. Después, Digna defendía a Nieves ante don Agustín.

Beatriz se hacía con la fotografía junto a Gabriel y Juanito y le prometía al bebé que pronto serán una familia muy feliz. Por su lado, Begoña se encaraba con Gabriel por haber querido malmeter a Valentina con su relación con Andrés y después se abría con la niñera.

Tras ello, Beatriz acudía a visitar a Gabriel al despacho para entregarle la foto junto a Juanito y saber si acepta marcharse con ella muy lejos para iniciar una nueva vida, pero el abogado le paraba los pies y le dejaba claro que no piensa irse de Toledo.

Fina y Marta seguían sin ponerse de acuerdo sobre su nueva vida en Toledo tras la marcha de la fotógrafa de la casa de los De La Reina. Finalmente, Marta le confesaba a Damián por qué no quiere que venda la casa de los Montes y toda la verdad sobre el asesinato de Santiago. Por último, Manuela pillaba a Paula robando comida de la casa de los De la Reina.