'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 15 de junio con la llamada que lo cambia todo y una confesión de asesinato

'Sueños de libertad' atraviesa un momento muy importante tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la muerte de Álvaro a manos de Fina, la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado, y que ha derivado además en el regreso de la doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide a Luz que tenga cuidado con Don Agustín y no se exponga tanto ante el párroco por si puede denunciarla a ella también por la muerte de su padre. Y justo entonces, recibe la llamada de la guardia civil para anunciarle que van a exhumar el cuerpo de su padre para hacerle la autopsia.

Por su parte, Pablo vuelve a visitar a Nieves a la cárcel para pedirle que tenga paciencia, le hace ver que sus hijos le apoyan y le cuenta que ya tiene abogado y que le ayudará a salir de la cárcel. Después, Digna defiende a Nieves ante don Agustín.

Beatriz se hace con la fotografía junto a Gabriel y Juanito y le promete al bebé que pronto serán una familia muy feliz. Por su lado, Begoña se encara con Gabriel por haber querido malmeter a Valentina con su relación con Andrés y después se abre con la niñera.

Tras ello, Beatriz acude a visitar a Gabriel al despacho para entregarle la foto junto a Juanito y saber si acepta marcharse con ella muy lejos para iniciar una nueva vida, pero el abogado le para los pies y le deja claro que no piensa irse de Toledo.

Fina y Marta siguen sin ponerse de acuerdo sobre su nueva vida en Toledo tras la marcha de la fotógrafa de la casa de los De La Reina. Finalmente, Marta le confiesa a Damián por qué no quiere que venda la casa de los Montes y toda la verdad sobre el asesinato de Santiago. Por último, Manuela pilla a Paula robando comida de la casa de los De la Reina.

Begoña, Luz y Digna en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián estaba devastado ante el varapalo con la venganza de Gabriel al conseguir que Floral haya comprado la infraestructura de la fábrica. Mientras, Luz agradecía a Digna y Damián que le hayan acogido en su casa a su regreso, y les ocultaba su implicación en la muerte de su padre y daba la cara por Nieves.

Marta le confesaba a Fina sus planes de alquilar una casa nueva alejada de toda la colonia para poder vivir su relación en libertad y la fotógrafa le prometía ir a verla para tomar una decisión. Por su parte, Damián quiere vender la Casa de los Montes en la que la pareja pasó sus mejores y peores días para conseguir más dinero.

Entre tanto, Begoña acudía a la tienda para hablar con Valentina y le aclaraba todas las mentiras de Gabriel contándole todo su pasado y el propósito de hacerla daño. Asimismo, intentaba convencerla de que lo que tuvo con Andrés es cosa del pasado y le hacía ver que él la quiere de verdad.

Damián trataba de ayudar a Pablo ante el momento tan difícil que atraviesa su familia y le ofrecía el teléfono de un abogado criminalista, que pueda ayudar a sacar a Nieves de la cárcel. Luz acudía a ver a Nieves en prisión para mostrarle su apoyo y Mabel le pedía a Miguel que no abandone a su madre.

Después, Luz visitaba a Don Agustín para convencerle de que está cometiendo una injusticia con Nieves y que su padre murió por una insuficiencia respiratoria. Finalmente, Beatriz trataba de ganarse de nuevo a Gabriel y le proponía marcharse con él fuera de España y retomar su relación.