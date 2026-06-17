'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 18 de junio: La despedida de Fina y las sospechas de Begoña en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado y el regreso de la propia doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trata de reconducir su desencuentro con Tasio tras no haber contado con él en su decisión de vender La Industrial e intenta convencerle de que sigue confiando en él, pero su hijo sigue sin estar de acuerdo con la idea y se planta.

Fina se despide de los De La Reina tras abandonar la casa familiar para trasladarse a su nuevo apartamento en el que iniciar una nueva vida en Toledo. Y Damián le deja claro que guardará el secreto del asesinato de Santiago.

Cloe habla con Andrés para hacerle ver que Valentina está sufriendo y le sugiere que le invite a una cita. Tras ello, el De La Reina le propone a la dependienta salir juntos y enseñarle un mirador precioso desde el que vislumbrar toda la ciudad.

Begoña acude al dispensario a hablar con Miguel y se ofrece para sustituirle temporalmente al frente del lugar mientras él intenta descansar ante los nervios por los resultados de la autopsia del padre de Luz. Por su parte, Gabriel sugiere a Begoña con despedir a Beatriz como niñera después de que empiece a sospechar de una posible relación entre ambos.

Tasio se reúne con Paula y le ofrece un trabajo en la fábrica como operaria para ayudarla en su situación tras haber provocado que la despidieran como doncella por su affaire sin haber contado con nadie. Y finalmente, Beatriz termina besando a Gabriel.

Paula y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se encontraba con Luz en casa de los De la Reina y se mostraba fría con ella, mientras terminaba confrontándola por haber permitido la muerte de su padre. Y Luz intentaba hacer entender a la dependienta el motivo por el que llevaron a cabo la eutanasia.

Gabriel informaba a Cloe de la vuelta de Brossard para supervisar personalmente el traslado de la producción a Tánger y la venta de las instalaciones a Floral. Asimismo, el abogado aprovechaba para cargar contra ella por estar colaborando con los De La Reina.

Julia localizaba la fotografía familiar de Beatriz y Gabriel con Juanito y la niñera trataba de justificarse. Por su parte, Tasio encontraba a Paula durmiendo en plena calle y no dudaba en darle dinero para que pueda sobrevivir un tiempo al sentirse culpable de su situación. Y Eduardo le desvelaba a Manuela que Roque es su hijo y no su sobrino.

Mabel le pedía a Miguel que trate de olvidarse de lo que ha hecho su madre y vaya a visitarla a la prisión. Después, Claudia también intentaba que el doctor entienda a su madre después de su conversación con Luz. Y la doctora Borrell anunciaba que ha decidido entregarse si terminan condenando a Nieves.