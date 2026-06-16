'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz y a otro paciente en el pasado, y que ha derivado además en el propio regreso de la doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se encuentra con Luz en casa de los De la Reina y se muestra fría con ella, mientras termina confrontándola por haber permitido la muerte de su padre. Y Luz intenta hacer entender a la dependienta el motivo por el que llevaron a cabo la eutanasia.

Gabriel informa a Cloe de la vuelta de Brossard para supervisar personalmente el traslado de la producción a Tánger y la venta de las instalaciones a Floral. Asimismo, el abogado aprovecha para cargar contra ella por estar colaborando con los De La Reina.

Julia localiza la fotografía familiar de Beatriz y Gabriel con Juanito y la niñera trata de justificarse. Por su parte, Tasio encuentra a Paula durmiendo en plena calle y no duda en darle dinero para que pueda sobrevivir un tiempo al sentirse culpable de su situación. Y Eduardo le desvela a Manuela que Roque es su hijo y no su sobrino.

Mabel le pide a Miguel que trate de olvidarse de lo que ha hecho su madre y vaya a visitarla a la prisión. Después, Claudia también intenta que el doctor entienda a su madre después de su conversación con Luz. Y la doctora Borrell anuncia que ha decidido entregarse si terminan condenando a Nieves.

Pablo le para los pies a Gabriel cuando se mete con Nieves y le pide quedarse al margen de su reunión con Brossard. Finalmente, Damián reúne a sus hijos y a Digna para anunciar su plan para conseguir dinero con el que poder superar la oferta de Floral provocando que Tasio se sienta traicionado.

Damián y Tasio en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras contarle lo del asesinato de Santiago, Marta le revelaba a su padre que fue Pelayo quién chantajeó a Fina para que se marchara a Argentina a cambio de no denunciarla por haber matado al ex empleado de la fábrica. Y Damián decidía no vender la Casa de los Montes para evitar problemas. Después, Fina le pedía ayuda a Marta para decorar su nuevo piso.

Luz se sinceraba con Miguel y le contaba que ella estuvo presente cuando Nieves le puso la inyección a su padre, para intentar hacerle ver que su madre lo hizo por compasión. Mientras, Salva aconsejaba a Mabel para que mostrara el apoyo a su madre. Y Miguel terminaba sincerándose con Claudia sobre la situación de Nieves.

Por su parte, Don Agustín no dudaba en meter cizaña a Gabriel sobre la detención de Nieves y su acusación por haber acabado con la vida del padre de Luz. Y Cloe ponía al corriente a Damián de la oferta que ha realizado Floral a Brossard para hacerse con la infraestructura de Perfumerías De La Reina.

Federico se reunía con su hermano para disculparse por su negativa a que conozca a Roque y terminaba revelándole que el joven en realidad es hijo suyo, dejándole completamente impactado. El chófer le dejaba claro a su hermano que necesita procesar toda la información.

Pablo se presentaba en la iglesia para enfrentarse a Don Agustín y trataba de sobornarle para conseguir que retire la acusación contra su mujer. Y siguiendo el consejo de Salva, Mabel acudía a ver a su madre a prisión. Por último, Gabriel le aseguraba a Beatriz que la quiere a ella pero no pueden marcharse de Toledo.