'Sueños de Libertad', avance capítulo 586 del viernes 19 de junio: Un regreso, la sentencia de Nieves y la determinación final de Damián

'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la detención de Nieves tras la acusación de Don Agustín por haber practicado la eutanasia al padre de Luz. Lo que ha provocado precisamente el regreso de la doctora Borrell.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Paula empieza a trabajar como operaria en la fábrica mientras Claudia le pregunta a Marta por su fichaje. Tras ello, Marta encara a su hermano Tasio y le recrimina su actitud al ir por libre y contratar a la ex doncella sin haberlo consultado con nadie y le solicita que despida a la muchacha.

Begoña no duda en preguntarle a Beatriz por su relación con Gabriel y le pide que si en algún momento le molesta se lo haga saber y le avisa de que puede ser muy imprevisible. Después, la niñera no se lo piensa dos veces y deja creer a una desconocida que es la madre de Juanito cuando lo ve con ella en el parque.

Antoine Brossard regresa a Madrid para poner en marcha el traslado de la producción a Tánger y cerrar todos los detalles de la venta de la infraestructura a Floral. A su llegada no tarda en amonestar a Cloe por haberse plegado a los De La Reina.

Don Agustín se presenta en casa de los Salazar para consolar a Mabel y Miguel ante la posible condena de su madre y Miguel expulsa al párroco. Mientras, Luz acude a la cárcel para comunicarles a Nieves y Pablo que los resultados de la autopsia se han adelantado y que al no haber pruebas de la eutanasia quedará en libertad.

Después de su discusión, Damián le pone a Tasio los puntos sobre las íes sobre quién tiene la última decisión sobre la venta de La Industrial y le comunica su determinación final. Tras ello, Damián le hace una nueva oferta a Brossard para conseguir quedarse con su fábrica. Por último, Andrés y Valentina disfrutan de su cita y cuando iban a tener sexo, la dependienta lo frena.

Gabriel y Antoine Brossard en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trataba de reconducir su desencuentro con Tasio tras no haber contado con él en su decisión de vender La Industrial e intentaba convencerle de que sigue confiando en él, pero su hijo seguía sin estar de acuerdo con la idea y se plantaba.

Fina se despedía de los De La Reina tras abandonar la casa familiar para trasladarse a su nuevo apartamento en el que iniciar una nueva vida en Toledo. Y Damián le dejaba claro que guardará el secreto del asesinato de Santiago.

Cloe hablaba con Andrés para hacerle ver que Valentina está sufriendo y le sugería para que le invitara a una cita. Tras ello, el De La Reina proponía a la dependienta salir juntos y enseñarle un mirador precioso desde el que vislumbrar toda la ciudad.

Begoña acudía al dispensario a hablar con Miguel y se ofrecía para sustituirle temporalmente al frente del lugar mientras él intentaba descansar ante los nervios por los resultados de la autopsia del padre de Luz. Por su parte, Gabriel sugería a Begoña despedir a Beatriz como niñera después de que empiece a sospechar de una posible relación entre ambos.

Tasio se reunía con Paula y le ofrecía un trabajo en la fábrica como operaria para ayudarla en su situación tras haber provocado que la despidieran como doncella por su affaire sin haber contado con nadie. Y finalmente, Beatriz terminaba besando a Gabriel.