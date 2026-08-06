Se aclara el futuro de Silvia Intxaurrondo en RTVE dos meses después de desaparecer de 'La hora de La 1'

Han pasado dos meses desde que Silvia Intxaurrondo se puso al frente por última vez de 'La Hora de La 1'. En un principio la presentadora fue sustituida durante unos días por Lluis Guilera hasta que a finales del mes de junio fueron Aida Bao y Álex Barreiro quienes tomaron las riendas del programa matinal con gran éxito de audiencia.

De hecho, 'La hora de La 1' cerró el pasado mes de julio con un nuevo récord histórico con un 22,2%, 399.000 personas y 1.448.000 contactos afianzándose como la opción preferida de la audiencia en las mañanas y formando un tándem de éxito con 'Mañaneros 360'. En su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas alcanzó un 24,8%, 445.000 espectadores y 1.633.000 contactos, su mejor cuota histórica. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de julio desde 2008.

Unos datos que confirmaron el buen momento que atraviesa 'La Hora de La 1' a pesar de la marcha de su presentadora estrella. Una salida envuelta entre numerosos rumores sobre un posible salto de Silvia Intxaurrondo a La Séptima, que ya fue desmentido por José Miguel Contreras. Sobre todo a raíz de las informaciones que apuntaban a que la presentadora había vaciado su camerino y no estaba dispuesta a regresar a la cadena pública hasta que no se resolviera su conflicto legal.

No obstante, la propia Silvia Intxaurrondo ya rompió su silencio a mediados de junio dejando claro que estaba de vacaciones y que volvería con la nueva temporada. Ahora, dos meses después, El País confirma que la presentadora retomará su puesto al frente de 'La Hora de La 1' el próximo lunes 10 de agosto. Con ello, Álex Barreiro podrá disfrutar de un pequeño descanso mientras Aida Bao se incorporará a 'Mañaneros 360' como sustituta temporal de Javier Ruiz hasta que se incorpore Jesús Cintora el 24 de agosto.

De esta manera, 'La Hora de La 1' se librará del terremoto de cambios que experimentarán todos los programas de actualidad de TVE la próxima temporada con la marcha de Javier Ruiz tras su fichaje por La Séptima como director de la nueva cadena de TDT y presentador estrella de su programación. Así, como decimos Jesús Cintora saltará a las mañanas y se mantendrá al frente de 'Malas Lenguas Noche' los sábados en La 2.

Por su parte, el hueco de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas' lo ocupará Gonzalo Miró, que se quedará de forma fija tras sustituirle este mes de agosto junto a Ane Ibarzabal. Eso sí, en la nueva temporada el presentador contará con Esther Palomera y Ana Hinestrosa como copresentadoras de los tramos del formato en La 2 y La 1 respectivamente. Mientras que en 'Directo al grano' será Martín Barreiro quién se quede definitivamente como copresentador junto a Marta Flich.

El juicio pendiente de Silvia Intxaurrondo por su bajada de sueldo en RTVE

El regreso de Silvia Intxaurrondo a 'La Hora de La 1' parece cerrar así la polémica después de que la presentadora tenga pendiente la resolución del juicio contra RTVE. Hay que remontarse a hace dos años cuando la periodista interpuso una demanda a la Corporación por el recorte de 100.000 euros en su sueldo tras la regularización de su contrato cuando pasó a ser personal no fijo de RTVE.

Así, Intxaurrondo considera que esta modificación vulneraba los derechos adquiridos en su contrato anterior y suponía una pérdida significativa de condiciones profesionales y económicas y optó por interponer una demanda a RTVE para conseguir revertir la situación y recuperar su estatus salarial inicial cuando fichó por la cadena pública hace cinco años.