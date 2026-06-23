Silvia Intxaurrondo habla en un alto y claro comunicado sobre su continuidad en RTVE tras desaparecer de 'La hora de La 1'

Fue el 12 de junio cuando Silvia Intxaurrondo se puso por última vez al frente de 'La Hora de La 1'. Desde entonces han sido Álex Barreiro y Lluis Guilera los encargados de tomar las riendas del formato matinal de TVE.

Y aunque en todo momento desde TVE se aclaró que la presentadora se encontraba de vacaciones, como también está sucediendo esta semana con Adela González en 'Mañaneros 360', los rumores sobre una posible salida de TVE no han parado de aumentar.

Por ello, la propia Silvia Intxaurrondo ha reaparecido este viernes con un comunicado en su cuenta oficial de "X" zanjando cualquier tipo de polémica y rumor sobre su marcha de la cadena pública. "Gracias de corazón por todos los mensajes y por el interés de estos días. Estoy, simplemente, de vacaciones: descansando, cuidando mis plantitas y avanzando en mi nueva novela", ha empezado señalando.

"Ha sido una temporada muy especial: hemos sido líderes absolutos de audiencia todos los días, y eso solo es posible gracias al trabajo de todo el equipo y a la confianza de quienes nos habéis acompañado cada mañana", prosigue destacando sacando pecho por la gran temporada que han hecho en 'La Hora de La 1'.

Y finalmente, Silvia Intxaurrondo deja claro que volverá a TVE tras las vacaciones. "Nos veremos pronto, con muchas ganas, en el arranque de una nueva temporada. Feliz verano", añade. Unas palabras con las que deja claro que no será hasta el mes de agosto cuando se reincorpore de sus vacaciones antes del arranque de la nueva temporada de 'La Hora de La 1'. En concreto se habla del día 10 como la fecha prevista para su regreso.

Gracias de corazón por todos los mensajes y por el interés de estos días.

Estoy, simplemente, de vacaciones: descansando, cuidando mis plantitas y avanzando en mi nueva novela.

Ha sido una temporada muy especial: hemos sido LÍDERES absolutos de audiencia TODOS LOS DÍAS, y eso… pic.twitter.com/wrsl82CE7j — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) June 23, 2026

Este comunicado de Silvia Intxaurrondo llega después de que en los últimos días Juan Soto Ivars, colaborador de 'Espejo Público' y 'Cuarto milenio' haya propagado el rumor de que la presentadora podría haber dejado 'La Hora de La 1' y que habría vaciado su camerino de TVE. Todo después de que también en las últimas semanas se haya hablado mucho sobre el posible salto de algunas estrellas de la cadena pública a la nueva cadena de TDT concedida por el gobierno y que gestionarán ex directivos de Prisa como José Miguel Contreras.

El juicio pendiente de Silvia Intxaurrondo por su bajada de sueldo en RTVE

Por otro lado, el hecho de que Silvia Intxaurrondo tenga pendiente un juicio contra RTVE por su sueldo ha provocado que esos rumores sobre su salida de la cadena pública cobraran algo de sentido. Un juicio que según ha publicado El Confidencial Digital está previsto para el 2 de julio después de que se retrasara.