Silvia Intxaurrondo se aparta temporalmente de RTVE y su puesto será asumido por Lluís Guilera

Durante los próximos días, no aparecerá en pantalla Silvia Intxaurrondo, uno de los rostros más destacados de La 1 de RTVE y la 'reina de las mañanas' en lo que a audiencias se refiere, pues el programa que dirige y presenta, 'La hora de La 1', es líder indiscutible a gran distancia de sus rivales y el principal pilar de la programación regular de la cadena estatal.

La periodista y comunicadora vasca dejará temporalmente el espacio informativo. Su último programa antes de este paréntesis fue el del pasado viernes 12 de junio. De hecho, la entrega de este lunes 15 ha estado comandada por Álex Barreiro, quien ha sido habitualmente el sustituto de Intxaurrondo cada vez que se ha alejado de sus funciones.

En El Televisero nos hemos puesto en contacto con fuentes de RTVE para conocer el motivo de esa retirada momentánea de uno de sus mayores activos, con el objetivo de dar respuesta a los telespectadores que estos próximos días sintonizarán 'La hora de La 1' y se encontrarán con su notoria ausencia.

La corporación ha trasladado a este portal que, después de una intensa temporada, Silvia Intxaurrondo ha comenzado un periodo de vacaciones, sin determinar, eso sí, el tiempo que permanecerá fuera de los focos. Lo previsible es que, al menos, sea durante lo que resta del mes de junio.

Con ese interrogante sin quererse descifrar por el momento, lo que sí se confirma es que Lluís Guilera será el nuevo relevo de Intxaurrondo durante los próximos días; sin concretarse tampoco cuántos. El presentador del Canal 24 horas, cara muy reconocida también en TVE, recogerá el testigo y se pondrá al frente de 'La hora de La 1' a partir de este martes 16 de junio.

El propio Guilera lo ha avanzado en las últimas horas a través de su perfil oficial en la red social X. "Desde mañana, unos días en @LaHoraTVE", ha escrito el periodista. De modo que eso significa que, en esta ocasión, Álex Barreiro no continuará supliendo a Silvia Intxaurrondo durante el intervalo de tiempo que transcurra hasta su reincorporación.