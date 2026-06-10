El nuevo canal de televisión de la TDT proyecta una fecha de lanzamiento y podría rescatar la marca CNN

El nuevo canal de TDT ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado publicó el sábado la resolución que formaliza la adjudicación de la nueva licencia nacional en abierto a Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo SL, el proyecto que se conoce como SIETE, y que cuenta con el grupo de accionistas de Prisa que dejó la compañía liderado por Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela.

La publicación en el BOE confirma el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros el pasado 26 de mayo y por el que se resolvió el concurso público, al que se presentó también Mediaset con la intención de sumar un nuevo canal a su grupo de cadenas de TDT formado por FDF, Divinity, Energy, BeMad y Boing. La licencia permite explotar un canal en abierto con resolución HD dentro del múltiple MPE5, el espacio que había quedado libre tras la reorganización técnica prevista en el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT.

Cabe decir que aunque el BOE se publicó el pasado 6 de junio, el plazo máximo para el inicio de las emisiones de este nuevo canal conocido como SIETE comienza desde el 26 de mayo cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros. En este sentido, el pliego del concurso recogía que la prestación del servicio debe comenzar en un plazo máximo de seis meses desde la adjudicación de la licencia.

Así, la fecha límite para el comienzo de las emisiones de este nuevo canal sería el 26 de noviembre de este año. Por otro lado, la licencia debe formalizarse en documento administrativo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación del acuerdo en el BOE, un trámite distinto al inicio efectivo de las emisiones.

No obstante, según se puede ver en el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual, la fecha prevista para el arranque de las emisiones de esta nueva cadena es el 1 de septiembre de 2026, es decir tres meses antes de que concluya el plazo. Pero se trataría de una fecha clave pues es en septiembre cuando suele empezar la temporada televisiva tras el verano.

SIETE podría recuperar la marca CNN

Otra de las novedades que se ha conocido en los últimos días es algo que se venía rumoreando desde que se conoció la adjudicación del nuevo canal a SIETE. Y es que parece que los creadores de esta nueva cadena están interesados en recuperar una de las marcas informativas más reconocidas a nivel mundial como es la CNN.

Por ahora no es oficial, sin embargo los ideólogos de la nueva cadena han registrado la web de CNN Siete tal y como avanzó Hugo Carabaña (@hugo_cnm) en "X" con el dominio www.cnnsiete.com. Una dirección web que la ha registrado la empresa WAP MEDIA GROUP SL, de la cual está detrás Andrés Varela, accionista de Prisa y que está detrás del proyecto de SIETE.

Imagen de la web cnnsiete.com en construcción

Con ello, parece que SIETE busca por un lado dejar claro que su apuesta es por ser una cadena informativa y por otro recuperar una marca que tuvo mucho impacto en España entre 1999 primero en plataformas y después en TDT hasta que en 2010 abandonó la misma tras la fusión de Cuatro con Telecinco y la venta de Sogecable a Mediaset bajo el nombre de CNN+.

Desde que se conoció la noticia de la adjudicación a SIETE empezaron a salir rumores sobre la intención de los directivos de incorporar al canal rostros tan reconocidos como Silvia Intxaurrondo o Javier Ruiz, que tendrían que dejar RTVE, así como Angels Barceló tras su salida de la Cadena SER. No obstante, aunque hay una clara apuesta por convertirse en una cadena afín a Moncloa y por tanto escorada hacia la izquierda, según avanza El Confidencial Digital, los directivos también buscan la incorporación de periodistas de derechas al proyecto.

La resintonización de la TDT con la llegada de SIETE

La llegada del canal de SIETE obligará además a una resintonización de la TDT. En concreto esta nueva cadena, pasará a formar parte del MPE5 junto a Real Madrid TV, TEN, DKISS. Pero habrá múltiples que no sufrirán ningún cambio como es el caso de MPE1 donde se emiten Squirrel, Squirrel 2, DMAX y VEO7 ni tampoco MPE4, integrado por Boing, Energy, Mega y Trece.

Si que habrá una fuerte renovación en el RGE2, pues pasará a introducir emisiones en ultra alta definición en la TDT. Este será el espacio reservado para las emisiones UHD en simulcast y en él se ubicarán cuatro señales en ultra alta definición: La 1 UHD, un segundo canal UHD de RTVE, Antena 3 UHD y Telecinco UHD, que convivirán con los canales HD actuales de dichas cadenas. Eso sí, para ver esos nuevos canales UHD será necesario contar con un televisor o receptor compatible con DVB-T2 y con la decodificación necesaria para la señal UHD.