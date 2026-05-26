Revolución en la TDT: Llega un nuevo canal a la televisión, afín a Moncloa, que aspira a repetir el pelotazo de La Sexta

El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros de este martes, 26 de mayo, a la adjudicación de la nueva licencia de televisión al grupo de accionistas de Prisa liderado por Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela tal y como han avanzado El Español y elDiario.es.

Esto significa, a su vez, que el grupo Mediaset España, que también aspiraba a la concesión, 'pierde' esta batalla al sumar ya siete frecuencias del espacio radioeléctrico: Telecinco y Cuatro y las temáticas FDF, Energy, Divinity, BeMad y Boing.

Invertia adelanta también que Telefe, cadena líder de audiencia en Argentina, entrará en España para ser socio de este nuevo canal de la TDT, aportando experiencia y capital (en torno al 25%). Eso sí, se indica que "el control permanecerá siempre en manos de los inversores españoles".

Esta nueva cadena estaría bajo el acrónimo 'SIETE' y, según el citado portal de noticias económicas, deberá arrancar las emisiones antes de seis meses, "coincidiendo con el inicio del ciclo electoral de 2027". Es decir, se tendrá que trabajar contrarreloj en su operatividad en cuanto el Ministerio de Transformación Digital que dirige Óscar López, la cartera encargada de esta operación, sustancie la adjudicación.

En ese sentido, se apunta a que podría comenzar a emitir a finales del próximo mes de noviembre y se asegura que este canal tendrá una misión eminentemente informativa. Se busca "un perfil informativo centrado en tertulias y debates, con presentadores y comunicadores afines al Gobierno y a la izquierda".

Con Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela, agrupados en torno al consorcio Global Alconaba, como principales accionistas y con José Miguel Contreras, el fundador de Globomedia y la Sexta, en la sombra, SIETE empezará con un presupuesto limitado por los ingresos comerciales.

Se espera que tenga un coste no superior a los 25 millones al año, aunque el montante podría variar en función de cómo vaya evolucionando el mercado publicitario. Una vez se adquiera la licencia, se adelanta que el objetivo es cerrar contratos con presentadores de primer nivel y tertulianos y comunicadores solventes y reconocidos por el público.

Por otro lado, "los siguientes pasos serían cerrar preacuerdos de utilización de equipos técnicos -se rumorea que el elegido podría ser Mediapro- y de gestión comercial, posiblemente con Pulsa, la exclusivista que tiene en su cartera numerosas cadenas pequeñas de TDT y de pago".

Con todo, el periodista y empresario José Miguel Contreras, asesor y líder intelectual de este proyecto, pretende que la operación se salde con el éxito alcanzado con La Sexta en la época del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.