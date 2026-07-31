RTVE anuncia el reparto de su serie de ficción 'Chiquito el Grande', el biopic sobre el humorista Chiquito de la Calzada

RTVE ya ha iniciado las grabaciones de 'Chiquito el Grande', su nueva miniserie que explorará la vida de Gregorio Sánchez Fernández, uno de los iconos de la comedia española, y más conocido como Chiquito de la Calzada. Este nuevo proyecto estará dividido en dos capítulos, y llega como una de las propuestas de ficción de la corporación pública para la próxima temporada. Se trata de una comedia dramática protagonizada, coproducida y codirigida por el actor Alfonso Sánchez.

La miniserie, lejos de centrarse en su etapa de máximo esplendor en televisión cuando alcanzó el éxito a los 60 años, recorrerá la vida del cómico desde su infancia, en la Málaga de la posguerra, pasando por sus años como cantaor flamenco hasta relatar su inesperado ascenso a la fama. Alfonso Sánchez será el encargado de ponerse en la piel del mítico personaje, además de dirigir el proyecto junto a Jacobo Martos.

RTVE comienza el rodaje de 'Chiquito el Grande', el biopic en forma de miniserie de Chiquito de la Calzada que contará con dos entregas

'Chiquito el Grande' llegará a RTVE como una ficción de dos entregas, concretamente dos capítulos de 90 minutos que encapsularán más de seis décadas de la vida del humorista malagueño. La miniserie cuenta con un reparto encabezado por Alberto López, Carlos Bardem, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago, Leonor Lavado, Antonio Dechent, Carmen Avilés y Jesús Carmona. Además, Inma Cuevas será quien interprete a Pepita, la inseparable mujer de Chiquito de la Calzada.

RTVE prepara 'Chiquito el Grande', miniserie sobre uno de los personajes más queridos de España.



🔸Protagonizada por Alfonso Sánchez e Inma Cuevas, junto a Alberto López y Carlos Bardem, entre otros.



🔸Recorre la vida de Gregorio Sánchez Fernández desde su infancia como niño… pic.twitter.com/gx2lIrtmWa — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 30, 2026

La serie explorará así todo su camino en la Costa del Sol, entre distintas ocupaciones hasta convertirse en un éxito de la noche a la mañana en 1994, cuando su aparición en el programa 'Genio y figura' de Antena 3 lo situó como un ídolo de masas. Desde ahí, a sus 63 años, cuando parecía imposible labrarse una carrera en el mundo del humor, el malagueño encadenó unos años de éxito y reconocimiento que terminaron estableciéndolo como uno de humoristas más influyentes y populares de la historia de nuestro país.

Este proyecto de RTVE se traduce también como una apuesta firme del ente por el talento andaluz, con un equipo artístico y técnico formado mayoritariamente por profesionales del sur de España. A su vez, la producción tendrá lugar íntegramente en Andalucía, con el pretexto de reconstruir con la mayor fidelidad posible los escenarios que marcaron la vida de Chiquito de la Calzada y plasmarlos en el resultado final.

El equipo trabajará durante las próximas semanas mano a mano con el Centro de producción de RTVE en Andalucía, donde se recrearán algunas escenas de su debut televisivo, además de alternar entre distintas localizaciones repartidas entre Málaga y Sevilla. Así, además de rendir homenaje a un personaje histórico y poner en valor su obra, esta apuesta del ente busca descubrir al gran público el hombre que hubo detrás del fenómeno televisivo, abriendo una ventana a su vida más desconocida.

Así, la cadena pública suma otro título al listado de ficciones que se encuentran preparando en este momento para el próximo curso televisivo. 'Chiquito el grande' se suma al terreno de los biopics junto a 'Rocío', la serie sobre la vida de Rocío Jurado que arrancó hace meses sus grabaciones en Chipiona, Cádiz. También destacan 'El valle de los arcángeles', que podría ser una adaptación de la novela histórica de Rafael Tarradas Bultó y 'Rojo sobre blanco', un nuevo thriller policiaco protagonizado por Hugo Silva y María Hervás.