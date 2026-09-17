Silvia Intxaurrondo se parte de risa al oír el último ataque de Ayuso contra RTVE antes de recordarle el veto del PP a su programa

Silvia Intxaurrondo no ha dudado en paralizar 'La hora de La 1' este jueves para contestar al último señalamiento de Isabel Díaz Ayuso hacia RTVE. La presidenta madrileña ha aprovechado su última intervención en la Asamblea de Madrid para arremeter contra la radiotelevisión pública, definiéndola como "la televisión del régimen sanchista", ante lo cual la presentadora de La 1 no ha podido contener la risa.

Al referirse al último escándalo de su administración sobre las listas de espera en la comunidad, la líder del PP madrileño ha querido desviar el foco. "El bulo del culo de la semana viene cuando resulta que en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, que encima entre otras muchas lindezas se le conoce por reventarle el coche al jefe y tener expedientes disciplinarios abiertos", ha sentenciado.

Silvia Intxaurrondo reacciona al último ataque de Ayuso a TVE: "Me parto de la risa"

"Ahora resulta que es él que tiene que ir a la televisión del régimen sanchista pagada con todos el dinero de todos los españoles a darnos lecciones de listas de espera a esta comunidad que les soporta a ustedes", aseguraba Isabel Díaz Ayuso entre aplausos de su formación en una escena que Silvia Intxaurrondo no ha evitado condenar. "Yo es que cada vez que oigo, discúlpenme, lo de televisión del régimen sanchista... Me parto de la risa", ha asegurado la periodista.

“Me da la risa... Tiene que dar la cara en todos los medios”

— Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) por las listas de espera del Hosp. Ramón y Cajal.



Reta y destroza a la miserable Ayuso.

No es un "bulo del culo": iDa es una choriza y lady M, de Muerte en Madrid.



▶️#LaHora14S pic.twitter.com/SOrSvKJliA — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) September 17, 2026

Así, la conductora de 'La hora de La 1' ha señalado el motivo tras este nuevo ataque a la corporación. "Porque es que esta es la última excusa mala a más no poder para justificar que el Partido Popular no viene a ser entrevistado en esta casa. Se lo han tenido que inventar", ha explicado la comunicadora, indagando aún más en por qué el Partido Popular evita acudir a los programas de la cadena pública.

"Pero no es que no vengan porque somos una televisión del régimen sanchista, es que no vinieron y tienen que buscar una excusa para decir por qué mantienen esta posición cuando una de sus obligaciones como representantes públicos y miembros de los partidos políticos es dar explicaciones a la ciudadanía en todos los medios de comunicación", ha recordado Silvia Intxaurrondo.

Y la presentadora ha terminado lanzando un recado a Ayuso y su partido, advirtiendo también a los espectadores y votantes. "Entonces para que no les maquillen más la situación, por si acaso es lo que están haciendo como en otras cuestiones que pasan por sus manos, para que ustedes se queden con el contexto", ha señalado la periodista de TVE sin suavizar su tono contra la presidenta madrileña.