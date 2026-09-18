'Informativos Telecinco' confirma su renovado equipo de presentadores, zanja un rumor y marca una línea roja en su nueva temporada

En los últimos meses se han producido diferentes rumores sobre el futuro de 'Informativos Telecinco' tras la sorpresiva marcha de María Casado. Para empezar, algunos medios apuntaban a que Ángeles Blanco habría solicitado un cambio y poder abandonar la edición de noche para no seguir compitiendo con su marido Vicente Vallés. Algo que finalmente no ha sido efectivo pues la presentadora se mantiene en la edición de las 21:00 horas con Carlos Franganillo.

En las últimas horas, ha sido Isabel Jiménez la que se ha convertido en víctima de una noticia falsa sobre su futuro después de que se haya asegurado que dejaría de ser cara de los informativos de Mediaset para ser una presentadora de programas de actualidad y debate. Algo que también se ha desmontado. "Es un bulo", ha sentenciado la propia presentadora al ser preguntada por ¡Hola! sobre los rumores que apuntaban a su salida de 'Informativos Telecinco' tras 15años.

Así, Isabel Jiménez se mantendrá al frente de la edición de las 15:00 horas de 'Informativos Telecinco' mientras que en la edición de las 21:05 horas serán Carlos Franganillo y Ángeles Blanco quienes sigan formando tándem. Mientras que los fines de semana Roberto Arce se suma a Carmen Corazzini como nuevo presentador tras la marcha de María Casado poniendo así fin a su paso por 'Noticias Cuatro'.

Y en el matinal, 'Informativos Telecinco' estrenará nueva pareja de presentadores con Arancha Morales e Iñigo Yarza, que se suma al equipo del informativo más madrugador ocupando el hueco que la temporada pasada tenía el periodista Bricio Segovia, cuyo futuro es incierto.

De hecho, los nuevos presentadores de 'Informativos Telecinco' protagonizan la promo que ha lanzado Mediaset sobre la nueva temporada de los informativos. Un anuncio en el que deja además toda una declaración de intenciones. "Cada día eliges cómo informarte. Lejos de la opinión, de la crispación y del ruido", sentencian Arancha Morales e Iñigo Yarza. "Existe un espacio para la información", apostilla Isabel Jiménez.

"Información útil y contrastada. Desde todos los ángulos", añaden por su parte Ángeles Blanco y Carlos Franganillo. "Los hechos y el contexto. Noticias y solo noticias", recalcan Roberto Arce y Carmen Corazzini. "Todas las claves para que saques tus propias conclusiones", concluye el director de los informativos de Telecinco, que estrenan el claim "Cada día, contigo".

🔵 NUEVA TEMPORADA de @informativost5



☕️ 06:00h, El Matinal, con Arancha Morales e Íñigo Yarza



☀️ 15:00h, con Isabel Jiménez



🌙 21:05h, con @cfranganillo y @AngelesBlancoTV



📺 FDS, con Roberto Arce y Carmen Corazzini pic.twitter.com/AVBvXCHn2N — Mediaset España (@mediasetcom) September 18, 2026

'Noticias Cuatro' estrena temporada con una nueva incorporación

Por su parte, 'Noticias Cuatro' también ha lanzado su propia promo de la nueva temporada. Lo hace en este caso sacando pecho del buen momento que atraviesan los noticiarios de la segunda cadena de Mediaset. "En 'Noticias Cuatro' empezamos el curso con muy buena cara y es que el curso pasado lo sacamos con nota", señala Marta Reyero. "Con notaza", le corrige Alba Lago.

En esta promoción aparecen todas las principales caras de los informativos de Cuatro, que desde esta temporada suman un nuevo rostro en la edición de los fines de semana pues Diego Arce se suma como copresentador a Marta Reyero ocupando el hueco que deja su padre.

Así, los informativos de Cuatro reestructuran su equipo con Alba Lago en 'Noticias Cuatro 1', Diego Losada y Mónica Sanz en 'Noticias Cuatro 2' y Marta Reyero y Diego Arce al frente de la edición de los fines de semana. Mientras que los periodistas Álvaro Berro y Lidia Camón seguirán acompañando a Alba Lago en la primera edición aportando más detalles y otros enfoques a las noticias y Beatriz Benayas hará lo propio en la segunda edición.