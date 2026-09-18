Jesús Cintora para los pies a Antón Losada por su crítica a un rótulo de 'Mañaneros 360' y da la cara por el equipo de RTVE

Jesús Cintora ha tenido que sacar la cara por su equipo en 'Mañaneros 360' cuando Antón Losada ha cuestionado un titular expuesto en la pantalla de La 1 de RTVE sobre Santiago Abascal. El periodista y colaborador no se ha cortado en señalar la incorrección del mismo y el presentador le ha rebatido al instante.

Todo ha comenzado cuando el magacín matinal ha informado de que han sido puestos en libertad, con una orden de alejamiento, los cinco ultras detenidos en Oviedo (Asturias) por una agresión homófoba en grupo a dos chicos al grito de "rojos y maricones".

Pues bien, los periodistas han preguntado a Santiago Abascal por este suceso y, en lugar de reprobar a esos cinco agresores, a los que se les imputa un delito de lesiones, ha acusado a las víctimas de fomentar la violencia previamente.

"¿Sabe usted que algunos de esos hombres apelaba a la violencia? ¿Sabe que han recorrido las calles con pancartas pidiendo que nos echen a patadas con un lenguaje violento? Lo digo porque a la gente que hace eso le pasan estas cosas", ha declarado el líder de VOX.

Unas polémicas manifestaciones que ha recogido 'Mañaneros 360'. "La ultraderecha justificando la violencia de esta forma clara y nítida", ha reaccionado Jesús Cintora, retratando así al político de la formación de extrema derecha. Mientras, en pantalla aparecía el siguiente rótulo: "Abascal no condena la agresión ultra".

Jesús Cintora: "Ya solo faltaba que te metieras con mi equipo"

Precisamente ese ha sido el titular de la discordia para Antón Losada. "Me vas a permitir, y no me quiero meter en un lío, pero ese titular no es correcto. La noticia no es 'Abascal no condena la agresión ultra'; la noticia es 'Abascal justifica la agresión ultra'", se ha rebelado el tertuliano.

"Es lo que acabo de decir yo", le ha replicado Jesús Cintora. "Pero ojo, también es cierto que no condena. Los compañeros que han puesto 'condena' están en lo cierto eh. Yo defiendo a los compañeros porque lo que ponen es verdad", ha añadido, tajante, el conductor de TVE.

"Ya solo faltaba que te metieras con mi equipo... No, no", ha frenado Cintora, insistiendo en que "lo que dicen es verdad". "Tú dices que pondrías otra cosa, pero están en lo cierto", ha rematado el comunicador ante un Losada que se mantenía firme en su postura.