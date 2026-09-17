¿Quién es la invitada que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, jueves 17 de septiembre en RTVE?

Tras recibir a las integrantes del conjunto español de gimnasia rítmica, 'La Revuelta' regresa este jueves para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se reencontró con Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral y Lucía Muñoz tras su última victoria en el 42ª Campeonato del Mundo, donde han conseguido la medalla de oro en la categoría All-Around.

La visita de las deportistas al espacio de entrevistas de TVE se tradujo en un 9.7% de share y 1.101.000 espectadores, quedando como la tercera opción del access después de 'First Dates', que este miércoles anotó un 9.8% de share y 1.127.000 espectadores en Telecinco y 'El Hormiguero', que lideró de nuevo con un 12.1% de cuota de pantalla y 1.378.000 espectadores gracias a la visita de Pablo López.

María Valverde, la invitada de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita 'La Revuelta' este jueves 17 de septiembre como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Julio Iglesias Jr, que regresa al espacio de Antena 3 para hacer un repaso de su trayectoria y presentar sus nuevos proyectos junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a María Valverde.

La actriz regresará al espacio de entrevistas de TVE para presentar la nueva miniserie que protagoniza, 'El problema final', que llegará a Netflix el próximo 25 de septiembre. La vieja amiga del programa visitará por primera vez la nueva ubicación de 'La Revuelta', en el Teatro Albéniz de Madrid para desvelar todos los detalles de esta adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Se trata de una ficción de cinco capítulos encabezada por la actriz invitada de este miércoles en 'La Revuelta', José Coronado, Martiño Rivas y Maribel Verdú. La trama se centra en un misterio clásico de asesinatos en un espacio cerrado, donde un actor retirado que interpretó en una ocasión a Sherlock Holmes trata de resolver el caso.