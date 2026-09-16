¿Quiénes son las 6 invitadas que visitan 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 16 de septiembre en RTVE?

Tras recibir a Franco Colapinto y Jordi Savall, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano recibió por primera vez al piloto de Fórmula 1 en el espacio para más tarde cerrar la noche con la música en directo del violagambista y director de orquesta español, conocido también por su trabajo en el campo de la recuperación y difusión de música antigua.

La visita del musicólogo y el argentino se tradujo en un 9.2% de share y 1.062.000 espectadores este martes, mientras que 'El Hormiguero' anotó un 12.9% de share y 1.456.000 espectadores gracias a la visita de José Coronado y Martiño Rivas. Por otro lado, 'First Dates' se conformó con un 8.2% de cuota de pantalla y 936.000 seguidores en Telecinco.

Las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién es el invitado que visita 'La Revuelta' este miércoles 16 de septiembre? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Pablo López, que regresa al espacio de Antena 3 para calentar motores de cara a la nueva temporada de 'La Voz', donde repite un año más como coach, además de adelantar detalles sobre sus nuevos proyectos musicales. Por su parte, David Broncano recibirá a las integrantes del conjunto español de gimnasia rítmica.

Hoy toca clase de gimnasia rítmica impartida por las campeonas del mundo, no faltéis pic.twitter.com/DGbFEfUEVu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 16, 2026

Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Andrea Corral y Lucía Muñoz acuden este miércoles por primera vez al espacio de entrevistas de TVE tras hacerse con un importante reconocimiento por su trabajo en redes sociales. La revista Cosmopolitan ha anunciado que las jóvenes recibirán el Premio Deporte en la próxima gala de los Cosmopolitan Influencer Awards, que tendrá lugar este próximo viernes 17 de septiembre.

Su visita a 'La Revuelta' se produce también pocos días después de su último logro como equipo, pues este verano han hecho historia del deporte español al proclamarse campeonas del mundo de gimnasia rítmica, conquistando la medalla de oro en el All-Around del 42ª Campeonato del Mundo. Se trata de la primera medalla de oro nacional en 30 años, pues las últimas en conseguir este hito fueron las "Niñas de oro" en 1996 en Atlanta.