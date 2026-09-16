La emisión de 'Supervivientes All Stars' se ve afectada por las protestas de activistas en Honduras, que obligan a pedir protección policial

Este martes, el equipo de 'Supervivientes All Stars' se vio obligado a cambiar su escaleta sobre la marcha ante la rebelión de una comunidad de garífunas en Honduras y el consecuente despliegue policial para sofocar la concentración. Una situación que recuerda, salvando las distancias, a la originada el pasado año. Es por ello que algunos de los contenidos previstos (y anunciados) no tuvieron cabida durante la emisión de la primera gala de 'Tierra de Nadie'.

Telecinco había avanzado que el programa reuniría a los concursantes por primera vez en 'La Palapita', un set exterior completamente inédito y alternativo en el que abordar los principales conflictos y diferencias de la convivencia cada martes. Finalmente, este nuevo espacio no vio la luz y la organización congregó a todos los robinsones en la clásica Palapa.

No obstante, fuentes cercanas aclaran a El Televisero que este cambio obedeció más bien a una cuestión puramente editorial debido al peso del contenido, que derivó en una monumental pelea entre Marta Peñate y María Jesús Ruiz. Y es que el lugar en el que se ha instalado esa 'Palapita' se encuentra aledaño al set destinado a la ceremonia de salvación, que, como saben, se pudo realizar sin ningún inconveniente.

Por otro lado, 'Supervivientes All Stars' tenía preparado el primer juego de recompensa grupal. Titulado 'El desafío de Tritón', los participantes debían atravesar un circuito de obstáculos sin pisar la arena y, posteriormente, formar un mosaico. El equipo que finalizara la prueba en el menor tiempo posible podría disfrutar de algunos privilegios. Pues bien, este otro momento clave de la escaleta del programa tampoco se materializó para sorpresa de muchos telespectadores, que no lo pasaron por alto.

En este caso, sí se anuló por la influencia de esas protestas y con afán de priorizar la seguridad tanto de los supervivientes como de los integrantes del equipo; así como para no caldear más el ambiente entre los activistas y los efectivos policiales, que acudieron a la llamada de la Fundación Cayos Cochinos. Al hilo, este portal también ha podido verificar que la productora, Cuarzo, no tuvo implicación en ello y que fue dicha fundación la que dio la voz de alarma a las autoridades gubernamentales para pedir protección, ya que la zona asaltada por los garífunas es una propiedad privada.

Por último, también se observaron cambios con respecto al salto desde el helicóptero de Laura Cuevas, la nueva concursante que ha entrado en relevo de Alma Bollo, que ha tenido que abandonar la aventura por prescripción médica al detectarse una lesión. El bautismo de la joven antes de su incorporación se produjo en una zona muy diferente a la habitual y este detalle se notó en la realización, mucho menos sofisticada audiovisualmente hablando.

Todo esto radica -como apuntamos al principio- en el "plantón pacífico" que unos cuantos garífunas están llevando a cabo en las playas en las que se graba 'Supervivientes' y que cabecillas como Miriam Miranda están divulgando en redes sociales; en las que, de paso, denuncian "represión", siempre según sus palabras, por parte de las autoridades policiales, movilizadas en la zona para evitar hipotéticos altercados.

En uno de esos vídeos, se aprecian a numerosos agentes de policía con escudos y armas en una de las localizaciones en las que se desarrolla el reality de Telecinco. De hecho, al fondo de aprecian elementos y material de rodaje del programa, que está asistiendo ajeno a este conflicto y que se ha visto envuelto en él involuntariamente.

Segundo dia de hostigamiento y guerra de la Policia Nacional contra el pueblo Garifuna en los Cayos Cochinos. Y tomen nota, estas acciones de la PN, se da en horas de la tarde noche, con la intención de generar terror y obligar a los Garifunas que abandonen los Cayos Cochinos.… pic.twitter.com/W9yea1qELv — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) September 16, 2026

ALERTAMOS!!!, en estos momentos la policia esta reprimiendo a miembros de las comunidades Garifunas beneficiarias de la Sentencia de la Corte IDH, sobre Cayos Cochinos; quienes realizan un plantón pacifico por la falta de consulta para la realización del Reality Show en epoca de… pic.twitter.com/xD43V7BiVH — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) September 15, 2026

'Supervivientes' cuenta con el apoyo del Gobierno de Honduras y de la Fundación Cayos Cochinos

Por su lado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha respaldado esas manifestaciones y ha anunciado que se trata de "una protesta por la realización de un reality show sin efectuar consulta previa, libre e informada con las comunidades garífunas" y, supuestamente, por no respetarse una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según ha informado la periodista hondureña Cesia Mejía. Lo que se denuncia, en esencia, es la presunta incidencia medioambiental de 'SV' en el desove de la tortuga Carey, una especie autóctona en peligro de extinción.

Si bien, ante estas reclamaciones de un reducido grupo de garífunas, conviene puntualizar que Mediaset y Cuarzo Producciones cuentan con todos los permisos necesarios por parte del Gobierno del país centroamericano y, además, con el beneplácito de la Fundación Cayos Cochinos, el enclave donde se realiza 'Supervivientes' históricamente. Este organismo ya demostró su respaldo en 2025 y lo vuelve a revalidar ahora. En este otro clip aparecen miembros del equipo de 'Supervivientes All Stars' increpados mientras intentan hacer su trabajo.

Comunidades Garifunas de Cachos Cochinos efectúan un plantón como protesta por realización de un reality show sin efectuar consulta previa, libre e informada con comunidades. Corte IDH condenó por esa violación al Estado de Honduras #ConexiónHonduras1 #MediasetInfinity pic.twitter.com/RyMCBcwXAK — ofraneh (@ofraneh) September 14, 2026

➪Comunidades garífunas de Cayos Cochinos desarrollan un plantón como protesta por la realización de un reality show sin efectuar consulta previa, libre e informada con las poblaciones étnicas de la zona. Asimismo, los garífunas recuerdan que la Corte IDH condenó por esa… pic.twitter.com/0vOsjydfA2 — Cesia Mejía (@CesiaMejiaHN) September 14, 2026

Los vídeos sobre esas protestas no paran de circular en RRSS. En algunos de ellos se percibe a manifestantes y a fuerzas de seguridad entremezclados con los concursantes y trabajadores del formato de Mediaset. Estas imágenes corresponden a los momentos más tensos. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación en los Cayos Cochinos y el grado de afectación en el programa. De momento, no revestiría tanta complejidad como en 'SV All Stars 2' y su continuidad está plenamente garantizada tal y como se ha trasladado a El Televisero.