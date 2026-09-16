La advertencia de Sonsoles Ónega a Samantha Vallejo-Nágera en su apresurado debut en Antena 3: "Que nos echan"

Samantha Vallejo-Nágera tiene nuevo proyecto profesional tras su inesperada marcha de 'MasterChef'. La hermana de Colate ha debutado este miércoles, 15 de septiembre, en 'Y ahora Sonsoles', el programa conducido por Sonsoles Ónega cada tarde en Antena 3, donde tendrá su propia sección, '¿Qué se cuece con Samantha?'.

Se trata de un espacio que estará reservado a hablar de los alimentos típicos de la dieta mediterránea, como el caso de los tomates, del que han hablado en esta primera entrega. "¡Pero bueno, entomatada!", exclamaba la presentadora, dando la bienvenida a su nueva incorporación. Acto seguido, mostraba una gran variedad de tomates de la huerta y explicaba los usos más apropiados para cada uno de ellos.

Sin embargo, el estreno de Samantha Vallejo-Nágera en el programa no empezó con buen pie. Ya que, cosas del directo, se quedaron sin tiempo y la sección tuvo que acabar de una forma precipitada. En un momento dado, cuando la exjueza de 'MasterChef' señalaba unos pimientos, Sonsoles Ónega le trasladó la orden que recibió por el pinganillo desde dirección: "Me han dicho que eso para otro día". "Pues otro día, así vuelvo la semana que viene", contestó la chef.

Samantha Vallejo-Nágera estrena su sección en Y ahora Sonsoles y nos cuenta cómo sacarle partido a los tomates.



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Samantha Vallejo pone nerviosa a Sonsoles Ónega en su debut

Las indicaciones de la dirección del programa eran firmes: la sección debía llegar a su fin para abordar nuevos temas. El estrés de la presentadora fue palpable por la cocinera: "No os pongáis nerviosas, que aquí estamos pasándolo bien", comentó Samantha Vallejo, pidiendo así algo más de tiempo para poder concluir con sus explicaciones. La presentadora le daba la razón, dejando claro que su compañera "necesitaba más tiempo". A lo que la nueva colaboradora añadió: "Yo necesito dos horas".

Sonsoles continuaba lidiando con las órdenes de su directora mientras su compañera esperaba que hirviera la olla para poder pelar el tomate. Mientras Samantaha Vallejo-Nágera pelaba las hortalizas, la conductora del programa le pedía que se diera prisa: "Dios mío, que nos echan. Ya sé que necesitas más tiempo del que te ponen". "Me pones nerviosa", confesó la jueza televisiva, mientras la autora de 'Las hijas de la criada' le animaba a que finalizara.

"Venga, venga. Que nos llevan y el primer día no puede ser. Tú a pelar tomates y yo a publicidad", finalizó Ónega, dejando a la chef con el tomate en la mano mientras le quitaba las primeras pieles. Finalmente, la presentadora prometió repetir la sección otro día y con mayor duración: "Ya sé que necesitas mucho más tiempo". "¡Adiós, que me lo he pasado muy bien!", sentenció Samantha tras poner fin a su primera y acelerada entrega.