Los Javis saltan a este emblemático programa de TVE en pleno boom por 'La bola negra' y su carrera por los Oscar

Javier Calvo y Javier Ambrossi se encuentran en su "prime" profesional. Los Javis han recibido este miércoles la noticia más esperada: 'La bola negra', su nueva película inspirada en la novela inacabada de Federico García Lorca, será la representante de España en los Premios Oscar 2026. En medio de todo este boom, los directores de cine serán homenajeados este jueves en uno de los programas históricos de TVE.

Así, Javier Calvo y Javier Ambrossi visitarán este jueves 'Historia de nuestro cine', el programa que dirige y presenta Elena S. Sánchez en la noche de La 2. Su visita entra dentro de toda la apuesta que está realizando RTVE por homenajear a Federico García Lorca cuando se cumplen 90 años del asesinato del poeta y dramaturgo granadino.

Aprovechando el próximo estreno de 'La bola negra', la cinta dirigida por Los Javis y protagonizada por Guitarricadelafuente, Carlos González, Milo Quifes y Miguel Bernardeau, el programa de La 2 revisitará otra de las obras más clásicas de Lorca y que el director Mario Camus llevó a los cines en el año 1987.

Así, 'Historia de nuestro cine' ofrecerá este jueves 17 de septiembre a partir de las 22:40 horas justo después de 'Cifras y letras' la película basada en 'La casa de Bernarda Alba'. Javier Calvo y Javier Ambrossi analizarán la cinta desde su punto de vista y sus conocimientos sobre la figura de Lorca ahora que se han acercado a ella con 'La bola negra', la película que se estrenará en los cines el 25 de septiembre y que triunfó en el Festival de Cannes.

'La casa de Bernarda Alba' con Ana Belén en el reparto

'Historia de nuestro cine' analiza y emite 'La casa de Bernarda Alba' en su homenaje a Lorca y Los Javis

Tras el previo, La 2 ofrecerá la cinta basada en 'La casa de Bernarda Alba' dirigida por Mario Camus y que cuenta con un reparto encabezado por Irene Gutiérrez Caba, Ana Belén, Florinda Chico, Enriqueta Carballeira, Vicky Peña y Aurora Pastor, entre otros intérpretes.

Después de la muerte de su marido, Bernarda somete a sus cinco hijas a una disciplina inquisitorial que equivale, en la práctica, a un enterramiento en vida. La aparición de un hombre, Pepe el Romano, que parece tener intención de casarse con Angustias, la hija mayor, desencadena una serie de acontecimientos que desembocan en un inesperado final.