Atresmedia y Movistar Plus lanzan el tráiler oficial de 'La bola negra', la esperada película de Los Javis sobre una obra inacabada de Lorca

Atresmedia y Movistar Plus han estrenado este jueves el esperado tráiler de 'La bola negra', la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la obra inacabada de Federico García Lorca, y por la que Los Javis ganaron el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Cabe recordar que 'La bola negra' llegará finalmente a los cines el próximo 25 de septiembre para posteriormente verse de forma exclusiva solo en Movistar Plus mientras que en EEUU se podrá ver en Netflix tras el acuerdo firmado por ambas plataformas.

'La bola negra, que toma su título de una obra inacabada de Federico García Lorca, cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau ('Querer', 'La fiera'), Carlos González ('La vida breve', 'Veneno'), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (ganadora de dos premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes y premios Feroz, Forqué y Platino por 'La Mesías'), Penélope Cruz (ganadora del Oscar, tres premios Goya, premio a la mejor interpretación femenina en Cannes, Copa Volpi, Bafta, César de Honor, Premio Donostia y Premio Nacional de Cinematografía) y Glenn Close (ganadora de tres premios Emmy, tres Globos de Oro, tres premios Tony y nominada en ocho ocasiones al premio Oscar).

Antonio de la Torre (ganador de dos premios Goya, dos premios Feroz y la Medalla de las Artes de Andalucía), Natalia de Molina (ganadora de dos premios Goya y la Biznaga de Plata a la mejor actriz), Julio Torres (nominado en cinco ocasiones a los premios Emmy), Lorenzo Zurzolo ('Baby', 'Prisma'), Albert Pla ('La Mesías'), Mona Martínez ('Veneno'), Yenesi ('Mariliendre'), Nuria Mencía ('Yakarta'), Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), María Morales ('Honor'), Antonio Dechent ('A puerta fría') y Alberto Cortés ('One night at the Golden Bar') completan el reparto de la película.

Javier Butler, Valentín Martínez, Teo Lucadamo, Mateo Medina, Juan Vergara, Joaquín Ruiz, Gio Torino y Mario Silva debutan en el cine con esta película al igual que Judeline, que se estrena como actriz e interpreta una versión de ‘Soldadito español’, que forma parte de la banda sonora.

'La bola negra', una película original de Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se estrenará en salas de cine españolas el 25 de septiembre de la mano de la distribuidora Elastica.

Así es 'La bola negra'

'La bola negra' narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca.