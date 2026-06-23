Atresmedia confirma dos nuevas series con la productora de Los Javis, 'Las Vecinas' y 'Crimen en España'

Después de llevarse el premio a mejores directores por 'La bola negra' en el Festival de Cannes, Los Javis han ampliado su colaboración con Atresmedia. Así, atresplayer ha firmado un nuevo acuerdo con Suma Content para producir dos nuevas series.

Tras los éxitos de series como 'Veneno', 'Cardo' y 'Mariliendre', la productora de Los Javis prepara dos nuevas ficciones para la plataforma que llevarán por título 'Las vecinas' y 'Crimen en España'.

Esta colaboración consolida una relación estratégica basada en la apuesta por contenidos diferenciales, capaces de conectar con el público y la crítica, y que han contribuido a fortalecer la identidad de atresplayer como referente de la ficción original y local en España. Ahora, ambas compañías amplían ese camino compartido con dos proyectos que exploran territorios narrativos muy distintos, pero que comparten una mirada autoral y ambiciosa.

Imagen del acuerdo de Atresmedia y Suma Content

'Las Vecinas', nueva serie con actores de 'Mariliendre' y 'Cardo'

'Las Vecinas', producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, pondrá el foco en la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian.

Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales. Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.

'Las Vecinas' cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos. Está creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro ('Mariliendre') y Almudena Monzú.

Una serie que según ha avanzado Yotele, contará con un reparto entre los que se encuentran Carlos González ('Mariliendre', 'Amar es para siempre'), Ana Rujas ('Cardo', 'La desconocida'), Laura Weissmahr ('Se tiene que morir mucha gente'), Iñaki Mur ('La agencia') y Raquel Pérez ('Cochinas', 'Si es martes, es asesinato').

'Crimen en España'

'Crimen en España' es una producción de Buendía Estudios Canarias con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia. Seguirá a una periodista en eterna huida hacia adelante, que investiga distintos crímenes a lo largo de once años, en una España sedienta de ese tipo de contenido, que devora horas y horas en televisión.

'Crimen en España' cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda ('Cardo').