'Valle Salvaje', avance del capítulo 462 del lunes 10 de agosto: toda la verdad sobre el robo de los bebés al descubierto

Tras un par de semanas con cierta normalidad en la emisión de 'Valle Salvaje', los fans de la serie volverán a vivir la semana que viene un parón en el ritmo diario de la ficción. Y es que La 1 ha decidido cancelar tanto la serie protagonizada por Marco Pernas y Loren Mairena como 'La Promesa' el próximo miércoles por la cobertura especial del eclipse solar.

De modo, que 'Valle Salvaje' solo ofrecerá cuatro episodios la semana que viene. En el capítulo 462, que La 1 emitirá el lunes 10 de agosto, Luisa le advierte a Bárbara que ahora que ha conseguido hacerse con el hijo de Adriana tienen que tener precaución tanto con Pura y Petra como con la persona que encargó el robo y que tienen que seguir indagando para descubrir quién es.

Enriqueta pide hablar con Rafael sobre su propuesta de que le entregue el palacio a cambio de saldar la deuda que tienen con ella y Atanasio no duda en advertir al duque en que es algo arriesgado pues la mujer podría decidir expulsarles a todos y que se quedaran sin nada.

Paralelamente, Alejo asegura tener una conversación pendiente con Mercedes y su tía le confiesa que ella no quería que Rafael aceptase el acuerdo con Dámaso porque no era bueno para ellos.

Pedrito pilla a Luisa y Bárbara con el hijo de Adriana y no tarda en preguntar de quién es y de dónde ha salido. Mientras, Pepa recomienda a Martín llamar a un galeno para que examine a Amadeo porque le ve mal.

Matilde insiste a Atanasio que por mucho que Nicolás se esté esforzando las aguas de colonia no huelen bien. Por su parte, Manuela propone a don Hernando que Alejo viaje con ellos a la villa de Madrid cuando regresen a la corte para que pueda conocer a los mejores escritores.

Rafael asegura a Rosalía que María ayudó a superar el fallecimiento de Adriana y que le salvó de pensar en su propia muerte. Y Luisa no duda en preguntarles a Petra y Pura por el bebé de Adriana y las parteras le confirman que la persona que les encargó el robo es alguien muy cercana a ella y que vive bajo su mismo techo.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso estallaba contra Rafael asegurando que quemará todas sus cosechas tras negarse a firmar un acuerdo entre ambas casas y cuando Mercedes le paraba los pies y le decía que no piensa tolerar que arruine a su familia, él se encara con ella.

Don Hernando le presentaba a Enriqueta la solución a todos sus problemas: ha conseguido que las deudas que tenían sus hijos con la villa de Madrid han quedado exoneradas.

Luisa huía corriendo por el Valle con el verdadero hijo de Adriana tras encontrarlo en la cabaña de las parteras mientras Pura y Petra estaban a punto de descubrirla.

Y Rafael compartía con Rosalía un momento, quizá, de demasiada complicidad. Mientras que Pedrito aseguraba ver preocupada a Bárbara después de preguntarle por la ausencia de Luisa en la cena.

Por último, Dámaso se plantaba contra Mercedes y Victoria asegurando que quiere compartir con ellas una serie de reflexiones a las que ha llegado y que no pensaba esperar al día siguiente.