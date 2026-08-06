'Valle Salvaje', avance del capítulo 461 del viernes 7 de agosto: la peligrosa huida de Luisa y el giro de Rafael con Rosalía

En el capítulo 461 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 7 de agosto, Dámaso estalla contra Rafael asegurando que quemará todas sus cosechas tras negarse a firmar un acuerdo entre ambas casas y cuando Mercedes le para los pies y le dice que no piensa tolerar que arruine a su familia, él se encara con ella.

Don Hernando le presenta a Enriqueta la solución a todos sus problemas: ha conseguido que las deudas que tenían sus hijos con la villa de Madrid han quedado exoneradas.

Luisa huye corriendo por el Valle con el verdadero hijo de Adriana tras encontrarlo en la cabaña de las parteras mientras Pura y Petra están a punto de descubrirla.

Y Rafael comparte con Rosalía un momento, quizá, de demasiada complicidad. Mientras que Pedrito asegura ver preocupada a Bárbara después de preguntarle por la ausencia de Luisa en la cena.

Por último, Dámaso se planta contra Mercedes y Victoria asegurando que quiere compartir con ellas una serie de reflexiones a las que ha llegado y que no piensa esperar al día siguiente.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pura se defendía de las acusaciones de Rosalía asegurando que jamás se les ocurriría arrebatar un bebé a su madre y que iría en contra de su vocación. Pero las caras de Petra al escucharla eran un poema.

Mercedes le solicitaba a Rafael firmar la paz y sellar un acuerdo entre la Casa Grande y la Casa Pequeña tal y como le pedía Dámaso. Y el duque le pedía a su tía tiempo para pensárselo.

Por su parte, Alejo le confesaba a su tía Mercedes que su hermano Rafael tiene muchas dudas y sospechas sobre las intenciones de Dámaso al querer fusionar ambas casas y trataba de averiguar que hay detrás de todo esto mientras el propio Dámaso les escuchaba.

Paralelamente, José Luis le dejaba claro a Rafael que su hermano Julio jamás habría puesto en peligro a la Casa Grande y que tenía muy claro lo que implica ser duque y no dudaba incluso en decirle que ojalá siguiera vivo y fuera él quien ostentara aún el título.

Manuela se plantaba con Braulio y le decía que lo mejor es que dejen de verse después de compartir con Alejo cómo alguien le ha robado su novela favorita.

Leonor insistía en defender ante las parteras que María es la hija de su hermana Rosalía y tanto Pura como Petra seguían defendiéndose ante ella, Rosalía y Bárbara. Mientras, Luisa buscaba en la cabaña la prueba con la que demostrar que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados y tras encontrar al bebé decide huir con él.