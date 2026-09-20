'Valle Salvaje', avance semanal del 21 al 25 de septiembre en RTVE: El destino de Victoria, un nuevo personaje y una boda forzosa

'Valle Salvaje' vive momentos cruciales en sus tramas tras el asesinato de Dámaso y la acusación contra Mercedes. Por si fuera poco, Victoria ha decidido huir. Mientras, en la Casa Grande el regreso de Rosalía con María por petición de Rafael tiene a José Luis en un enfado monumental.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie en su horario habitual a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 490 de 'Valle Salvaje' - Lunes 21 de septiembre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Alejo le aclara todas las dudas a Luisa y le deja claro que fue Manuela quién le besó y se le echó encima sin que él pudiera reaccionar.

Después, Manuela le reconoce a Alejo que fue ella quién tomó la iniciativa con el beso pero que él no lo rechazó y que sabe que al sentir sus labios le gustó. Mientras, Francisco trata de saber que es lo que le echa para atrás a Martín de Leonor para no querer darle una oportunidad.

Mercedes advierte a José Luis delante de todos que Victoria ha desaparecido del Valle dejándoles descolocados. Y Atanasio le confiesa a Mercedes que quizás ha llegado el momento de dar parte a las autoridades.

José Luis le agradece a una de las doncellas que le haya ayudado a tender una trampa a Rosalía y dejarla mal parada ante su hijo Rafael y después le pide a don Hernando que sea discreto porque si su hijo se entera quedará en mal lugar.

Alejo se planta ante don Hernando ante su insistencia con que avance en su relación con Manuela y le deja claro que para él es algo inexistente. Y finalmente, Rosalía le anuncia a su hermana Leonor que se quiere marchar definitivamente del palacio.

Avance del capítulo 491 de 'Valle Salvaje' - Martes 22 de septiembre

Tras el anuncio de la boda, Alejo debe decidir y actuar en consecuencia. ¿Cederá ante don Hernando?

Además, alguien totalmente inesperado irrumpe en la Casa Pequeña ante Bárbara. ¿Quién ha llegado a Valle Salvaje?

Avance del capítulo 492 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 23 de septiembre

Hernando amenaza a Alejo: si no cumple con Manuela, lo destruirá. Por otro lado, Rosalía y Rafael se acercan peligrosamente…

Y la Casa Pequeña tendrá por fin un lacayo, pero ¿quién es y qué trae consigo?

Avance del capítulo 493 de 'Valle Salvaje' - Jueves 24 de septiembre

El nuevo lacayo no logra encajar en la Casa Pequeña. En paralelo, Braulio y Alejo intentan hacer entrar en razón a Manuela… ¿lo conseguirán?

Y Victoria y Mercedes se lo juegan todo con don Anselmo. ¿Saldrá bien su plan?

Avance del capítulo 494 de 'Valle Salvaje' - Viernes 25 de septiembre

Mientras Valle Salvaje se engalana para el bautizo de Lucas y María, Hernando vuelve a enfrentarse a Rafael.

En la Casa Pequeña, Bárbara advierte a Genaro acerca de lo mucho que llama la atención. Y Alejo y Luisa chocan con Manuela. ¿qué plan tiene la de Guzmán?