El palo de La Sexta a RTVE por su controvertido documental de Federico García Lorca, denunciado por una asociación de Memoria Histórica

La polémica en torno al documental 'Lorca, las horas perdidas' producido y emitido por RTVE no cesa. Las críticas de un gran sector de la audiencia, decepcionado con la cadena pública, y de historiadores e investigadores expertos en la figura de Federico García Lorca se suceden; con acusaciones directas de blanqueamiento del franquismo y de revisionismo sobre las causas del asesinato del poeta granadino.

Y es que en la producción, realizada en colaboración con El Rugido, se desliza un papel apolítico del dramaturgo y, ante todo, se trata de despolitizar una muerte dando excesivo pábulo a teorías conspiranoicas que ponen sobre la mesa las "rencillas familiares" a la hora de explicar el móvil de crimen.

Miguel Ángel del Arco Blanco, historiador en la Universidad de Granada y experto en el franquismo y Guerra Civil, se mostró "conmocionado" tras visionar el documental: "Sin contexto sobre el golpe, la violencia rebelde o el origen de la guerra. Con la muerte de Lorca despolitizada. Qué pena: mi respeto y reconocimiento al trabajo de algunos de los compañeros/as que aparecen". Lo mismo que la periodista Ana Bernal-Triviño, que también ha ejercido de investigadora de la vida del escritor y que ha tachado de "imperdonable" esta reescritura de los últimos días de García Lorca.

Un documental impropio de RTVE que contrasta radicalmente con el emitido por La Sexta a través del programa 'La Sexta Columna'. Titulado 'El poeta que ganó la guerra', se ofreció el mismo viernes y en él se hizo un recorrido de las últimas horas de Lorca con un enfoque muy distinto: dándole un completo sentido político a su fusilamiento a manos de los golpistas y trasladando la idea de que firmó su sentencia de muerte buscando una España mejor o que su persecución por parte del franquismo obedecía a su afilada pluma contra la derecha y a convertirse en faro del conocimiento, la cultura y la libertad para mucha gente.

En este reportaje se cuenta también que hombres uniformados del bando nacional hostigaron a la familia de Lorca durante las semanas previas al asesinato. Por su parte, Pepa Merlo, periodista y gran conocedora de Lorca, recuerda que se posicionó de una manera muy rotunda contra la izquierda y que arremetió fuertemente contra la Iglesia y la derecha.

Es decir, el trabajo de 'La Sexta Columna' hizo oposición a lo que se desliza en 'Las horas perdidas' de TVE. No solo no se resta el activismo político de Lorca, sino que además tampoco se da ninguna cabida a teorías como que la familia Alba, en la que se inspiró para la obra 'La casa de Bernarda Alba', tuvo que ver en la atroz muerte. Es más, en el documental se recoge el relato de un sobrino del artista que echa por tierra esa hipótesis y también la justificación de los golpistas a su detención: "Ha hecho más daño con la pluma que otros con la pistola".

Pues bien, ante esta colosal polémica que hay contra TVE, 'La Sexta Columna' no ha desaprovechado la oportunidad de lanzar un dardo a través de su cuenta oficial de 'X'. "Nuestro documental, por si has visto alguna cosa por ahí que te ha dejado mal sabor de boca", ha publicado el programa de Atresmedia, emplazando así a ver su producto y, de paso, sacando pecho de rigurosidad frente a la tele pública.

Nuestro documental, por si has visto alguna cosa por ahí que te ha dejado mal sabor de boca.



Lorca, el poeta que ganó la guerra. https://t.co/KjjRyVSDjP — laSexta Columna (@laSextaColumna) September 19, 2026

Entretanto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado públicamente el "vergonzoso" documental sobre Federico García Lorca. En su protesta, el organismo asegura que "se utiliza el asesinato de Lorca para exculpar a los golpistas de 1936 del inicio de la guerra y responsabilizar a la Segunda República". Además, afirman que se ha hecho "poniendo en voz de Lorca palabras que nunca dijo para que también haga revisionismo".

Citando a TVE y a José Pablo López, el presidente de la corporación, la ARMH lamenta que se "utiliza la versión de Franco sobre la guerra" y que se cuenta "que el Gobierno republicano armó al pueblo tras el asesinato de Calvo Sotelo". "Revisionismo puro. Pone imágenes bélicas antes de la llegada de Lorca a Granada que fue el 14 de julio de 1936", condena dicha asociación.

TVE @Josepablo_ls utiliza la versión de Franco de la guerra y cuenta en un documental que el Gobierno republicano armó al pueblo tras el asesinato de Calvo Sotelo. Revisionismo puro. Pone imágenes belicas antes de la llegada de Lorca a Granada que fue el 14 de julio de 1936. https://t.co/nvtAgK1OVP — Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) September 19, 2026

Esta contundente reprobación se suma a la denuncia que también ha sustanciado en redes Víctor Fernández, periodista cultural, lorquista y cara visible en ese documental de La 1 de la discordia. El especialista ha puesto el grito en el cielo y ha afirmado abiertamente en su cuenta oficial de Instagram que no lo respalda pese a su participación.

"Desde la televisión pública se ha hecho un producto que apoya la teoría de que el poeta fue asesinado por riñas familiares, que 'La casa de Bernarda Alba' tuvo que ver, pese a que no se estrenó ni publicó hasta 1945. Se llega a desvestir de política a Lorca, pese a su compromiso evidente. Así que, aunque aparezco en él, no puedo apoyar esta pieza. Me temía lo peor y al final se ha confirmado. Es una pena que el revisionismo se imponga", ha sentenciado sin fisuras.