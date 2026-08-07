Ane Ibarzabal frena a una colaboradora de 'Malas Lenguas' por cómo define a Vito Quiles: "Estamos en la televisión pública"

Uno de los temas que han abordado este jueves, 6 de agosto, en el programa 'Malas Lenguas' ha sido el último escándalo en el que se ha visto envuelto Vito Quiles. La Fiscalía investiga al agitador ultra por un delito de estafa durante la DANA, por lucrarse presuntamente pidiendo dinero para comprarle regalos a los niños para Reyes.

Con este, ya son diez los procesos judiciales que tiene abiertos. Sobre ello han debatido en 'Malas Lenguas', que actualmente está siendo presentado por Gonzalo Miró y Ana Ibarzabal durante las vacaciones de Jesús Cintora. Una de las colaboradoras del espacio de TVE, Loreto Ochando, ha sido durísima con el agitador de ultra derecha: "Vito Quiles es una absoluta rata miserable de cloaca, porque los que somos de allí, los que vivimos lo que pasó entonces. Yo sí que repartí juguetes esas Navidades, yo sí que vi a los niños llorar. Yo vi a los niños no tener nada", ha dicho la tertuliana, muy indignada.

Además, explicaba que "me ha escrito Dolores, que perdió a su marido y a sus dos hijos el 29 de octubre delante de sus ojos, y cada vez que sale una noticia de este tipo, a Dolores se le parte un poco más el corazón, y a cualquier valenciano y a cualquier persona de bien". Pero Loreto iba más allá en sus ataques contra Vito Quiles: "Lo único que le deseo es que el karma se lo devuelva multiplicado por doscientos. El daño que nos hace a cualquier valenciano, cada vez que este miserable cabronazo hace una cosa de este tipo".

El 'tirón de orejas' de Ane Ibarzabal a Loreto en 'Malas Lenguas'

Acto seguido, la colaboradora de 'Malas Lenguas' expresaba un deseo: "Ojalá caiga todo el peso de la ley sobre él, porque los que vivimos aquello y lo seguimos sufriendo, los que tenemos niños que se siguen orinando en la cama, o que tienen pesadillas, o niños que cuando oyen llover se aterrorizan, que están teniendo que ir al psiquiatra porque son incapaces de superar lo que pasó aquel día. Ver que hay gente miserable de la calaña de este ser despreciable que hace negocio con la solidaridad de españoles, no hay código penal suficiente para gentuza como esta".

En ese instante, Ane Ibarzabal interrumpía su discurso para darle un pequeño 'tirón de orejas': "Loreto, entiendo la rabia, pero vamos a evitar descalificativos gruesos, pero es comprensible. Estamos en la televisión pública". Sin embargo, Sarah Santaolalla salía en defensa de su compañera: "¿Qué descalificativo ha dicho? Yo no he escuchado ninguno". "He intentado no insultar. Creo que alguien que pide dinero para la solidaridad y se lo queda él, creo que sinceramente poco le he dicho", sentenció Loreto.