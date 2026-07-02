'Directo al grano' denuncia el ataque del equipo de Vito Quiles a un reportero de TVE tras la orden de busca y captura

El agitador de ultraderecha Vito Quiles se encuentra en busca y captura por parte de la policía después de que se haya ausentado en varias ocasiones a las citas judiciales que tenía por una querella por delito al honor y difundir un bulo sobre un funcionario del Estado. Por ello, 'Directo al grano' se desplazaba este jueves hasta las puertas del canal en el que trabaja para conocer toda la información.

Sin embargo, el reportero del programa que presentan Marta Flich y Gonzalo Miró era increpado precisamente por otro reportero de EDATV, el canal de televisión de Javier Negre para el que trabaja Quiles cuando trataba de hacer su trabajo con total normalidad.

"Mientras la justicia sigue buscando al prófugo Quiles, la tensión se traslada a las sedes de los medios en los que colabora", avanzaba Marta Flich. "Así de esta manera que van a ver recibían ayer a nuestro compañero Jorge Limia a las puertas de Estado de Alarma Televisión, el canal de YouTube favorito de los esparcidores de bulos. Las imágenes hablan por sí solas, un intento de coacción en toda regla a la libertad de prensa", denunciaba Gonzalo Miró.

Un reportero de la televisión de Vito Quiles boicotea una conexión en directo de 'Directo al grano' en RTVE

Tras ello, 'Directo al grano' emitía las imágenes en las que se ve como un reportero de Estado de Alarma TV se acerca a increpar a Jorge Limia cuando estaba intentando hacer una conexión en directo. "Estoy en directo", le advertía el reportero de TVE. "Nos ha comentado el conserje que estáis preguntando por alguien", le espetaba el otro reportero. "Estamos en directo si nos dejas...", le repiten tanto Limia como su cámara.

"Un poco desesperado, ¿no? Si le habéis preguntado al conserje yo también puedo preguntar ahora", se defendía el compañero de Vito Quiles. "Pero voy a entrar en directo ahora, luego si quieres hablo contigo", contestaba Jorge Limia. "La pregunta que le he hecho es si había venido la policía esta mañana aquí", aclaraba después el reportero de 'Directo al grano'.

"Eso es un acoso como decís vosotros", soltaba el reportero de EDATV. "No, solo he hecho una pregunta, acoso es lo que estás haciendo tú viniendo aquí en directo a preguntarme", le replicaba Limia. "Solo hemos preguntado como cuando preguntas tú una noticia, y hemos preguntado si ha venido la policía aquí, nada más", sentenciaba el reportero del programa de TVE.

Y a la vuelta de las imágenes, Marta Flich era incapaz de reprimirse. "Fiscalizado, por ser amable en el término, nuestro compañero Jorge Limia que estaba trabajando y efectivamente iba a entrar en directo con nosotros", reaccionaba la presentadora. "Solo les gusta preguntar a ellos, que los demás pregunten no", apostillaba Gonzalo Miró. "Fíjate lo de ir a las puertas de los trabajos ehh, quién lo habrá hecho antes", concluía Chema Garrido. "Hay cosas que atentan al sentido común e insultan a la inteligencia, que un periodista se acerque a la sede donde trabaja Vito Quiles y que pregunte si ha estado la policía es una pregunta periodística sin más y cuestionarla me parece improcedente", añadía Antonio Jiménez.