Iñaki López frena en seco la insinuación que Rafael Hernando hace al hablar de Vito Quiles: "¿Dónde estaba cuando se nos insultaba?"

Iñaki López y Cristina Pardo han analizado este jueves con sus colaboradores en 'Más vale tarde' la expulsión cautelar de Vito Quiles y Bertran Ndongo del Congreso de los Diputados por vulnerar sus normas. Asimismo, también conectaban con el diputado del PP, Rafael Hernando con el que el presentador chocaba en directo.

La retirada de las acreditaciones a los activistas de ultraderecha han generado mucho revuelo en redes sociales. Tanto periodistas como políticos han celebrado la decisión de la Mesa del Congreso, mientras que otros como Rafael Hernando han cuestionado la libertad de expresión y la decisión del Congreso. "Retirar la acreditación a un periodista no tiene precedentes en el Congreso en casi 50 años de historia de nuestra democracia Hacerlo a Vito Quiles porque hace preguntas que no gustan a la izquierda es un atentado a la libertad de prensa. Si lo hubiera hecho el PP, huelga general", escribía Hernando en su cuenta de "X".

Tras su mensaje en "X", Iñaki López y Cristina Pardo conectaban este jueves con Rafael Hernando en 'Más vale tarde' para abordar esta polémica. Y la conversación ya empezaba con tensión. "Buenas tardes don Iñaki", le soltaba el diputado del PP. "Y doña Cristina que también estoy aquí, no me excluya", le solicitaba la presentadora. "Y doña Cristina, que sabe que le tengo mucho respeto personal", le contestaba él.

Tras ello, Cristina Pardo le preguntaba a Rafael Hernando si a él alguna vez le habían llamado "idiota" algún periodista o si alguna vez alguien de su partido había sido atacado por los periodistas. "A mí se me han hecho preguntas muy difíciles y jamás he contestado insultando a los medios de comunicación ni atacándoles como ha hecho el señor Patxi López o despreciándoles directamente diciendo que no les contestaba", empezaba contestando.

"Estas son las normas de la democracia. Yo he tenido persecuciones por la calle, persecuciones dentro del Congreso...", insistía. "¿Pero alguna vez le ha llamado idiota algún periodista?", le repetía Cristina Pardo. "Pues me han dicho cosas peores que idiotas. Me han llamado drogadicto", le contestaba el político. "¿Los periodistas en el Congreso?", cuestionaba la presentadora. "Alguno muy afamado si tanto en el Congreso como fuera de él", aseveraba él.

"Yo no sé si aquello ocurrió lo que no sé si justifica este comportamiento", le replicaba Iñaki López. "Yo creo que no justifica que a usted le insulten y que estos dos insulten", insistía el presentador al ver que el político del PP trataba de cortarle. "Déjeme hablar, es que a estos dos individuos no les han expulsado por hacer preguntas sino por saltarse el reglamento del Congreso de los Diputados. Nueve expedientes tiene Quiles y tres Ndongo. ¿Usted cree que la mesa del Congreso está prevaricando?", le preguntaba Iñaki.

Iñaki López y Cristina Pardo le paran los pies a Rafael Hernando

Rafael Hernando y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'

A lo que Rafael Hernando le contestaba que "el Congreso está bloqueado y lleva meses bloqueado e incluso hasta el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de lo que está haciendo la mesa del Congreso que tiene bloqueadas leyes como la ley antiokupación y para reducir los impuestos a la gente que tributa en España".

"Esto es un atentado contra la libertad de prensa y está tomando una resolución injusta absolutamente", insistía Rafael Hernando cuando Iñaki López le volvía a preguntar si creía que la mesa del Congreso prevarica. "Pero ellos se han saltado las reglas, han boicoteado ruedas de prensa y ustedes ni siquiera han participado en la votación de la mesa", le corregía Iñaki.

"¿Dónde estaba usted cuando desde la tribuna del Congreso de los Diputados se nos insultaba?", le repreguntaba Rafael Hernando. "A mí no me busque en esa batalla señor Hernando porque no estoy a favor del insulto de nadie", le contestaba Iñaki López enganchándose con él. "Yo no estoy a favor de que le insulten a usted ni tampoco de que insulten a ningún periodista ni político. No justifique usted el insulto de otros", insistía el presentador.

A ello se sumaba Cristina Pardo para dejarle claro que no se tenía que mezclar la tribuna del Congreso con los periodistas que trabajan en la sala de prensa. "No conviene mezclar y estoy absolutamente convencida de que en su etapa como portavoz parlamentario ningún periodista le llamó idiota como ha sucedido con Ndongo y Aina Vidal", terminaba diciéndole la presentadora.

Posteriormente, Cristina Pardo no dudaba en decir a Rafael Hernando que estaba mintiendo al decir que ellos se ponían de parte del Gobierno en sus ataques a Vito Quiles. "Usted está mintiendo", le decía la presentadora.